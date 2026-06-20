Emiten convocatoria

CDMX abre ruta para renovar la L3 del Metro

El objetivo del proyecto contempla la renovación integral de las vías, la obra civil y los sistemas ferroviarios, entre otras labores

Usuarios transbordan en la estación Ciudad Universitaria, de la Línea Verde.
Usuarios transbordan en la estación Ciudad Universitaria, de la Línea Verde. Foto: Cuartoscuro
Por:
Claudia Arellano

El Gobierno de la Ciudad de México emitió este viernes una convocatoria dirigida al público en general para la presentación de propuestas relacionadas con la modernización integral de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que corre de Indios Verdes a Universidad.

De acuerdo con la publicación realizada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el proyecto se desarrollará bajo un esquema denominado “Coinversión Línea 3 Metro CDMX”, mediante el cual se buscará seleccionar a una empresa inversionista que participe en la renovación y modernización de esta importante línea de transporte.

La administración capitalina informó que el objetivo del proyecto contempla la renovación integral de las vías, la obra civil y los sistemas ferroviarios, así como la provisión de nuevo material rodante y la prestación de servicios asociados a largo plazo para la operación de la Línea 3.

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La convocatoria establece que se llevará a cabo un procedimiento de selección para determinar a la empresa encargada de desarrollar el proyecto.

Según lo publicado en la Gaceta Oficial, dicho procedimiento estará regulado por lineamientos y criterios específicos que buscan garantizar las mejores condiciones.

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