Mojtaba Jamenei reaparece con mensaje escrito y promete vengar la muerte de su padre Alí

La tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel volvió a escalar luego de que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, prometiera vengar la muerte de su padre y antecesor, Ali Jamenei, quien falleció el pasado 28 de febrero en un ataque aéreo lanzado por fuerzas estadounidenses e israelíes al inicio de la guerra.

Además, el gobierno iraní aseguró que, pese a los bombardeos, logró triplicar su capacidad de producción de drones, de acuerdo con reportes de medios estatales recogidos por agencias internacionales.

Un iraní sostiene una bandera donde se ven los rostros de Ruhollah, Alí y Mojtaba Jamenei. ı Foto: Reuters

En su primer mensaje público desde el inicio de las ceremonias fúnebres por el exlíder iraní, Mojtaba Jamenei afirmó que la venganza por la muerte de su padre constituye “la exigencia de la nación” y sostuvo que los responsables enfrentarán las consecuencias.

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El mensaje, difundido por la televisión estatal iraní, también señaló que esa respuesta no dependerá únicamente de las autoridades de Teherán, sino de “los pueblos libres de todo el mundo”.

Una mujer sostiene un retrato del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, por debajo de uno de Alí Jamenei, durante los funerales del segundo. ı Foto: Reuters

Asimismo, el nuevo líder supremo aseguró que quienes participaron en el ataque contra Ali Jamenei “no morirán pacíficamente en la cama”, y advirtió que sus nombres están perfectamente identificados.

También rindió homenaje a los millones de fieles que acudieron a las ceremonias de despedida celebradas en ciudades de Irán e Irak, tras el funeral del exmandatario religioso, quien gobernó el país durante 37 años.

Cientos de miles se reunieron en Teherán para despedir al líder supremo Alí Jamenei, quien murió en los ataques de EU e Israel del 28 de febrero. ı Foto: Reuters

La declaración ocurre en medio de la incertidumbre por la ausencia pública de Mojtaba Jamenei, quien no ha aparecido en fotografías, videos ni mensajes de audio desde el ataque del 28 de febrero.

Según Reuters, fuentes de alto nivel indicaron que el líder sufrió lesiones y desfiguración facial durante el bombardeo. Pese a ello, asumió oficialmente el cargo el 8 de marzo con el respaldo de la Guardia Revolucionaria.

Cientos de miles se reunieron en Teherán para despedir al líder supremo Alí Jamenei, quien murió en los ataques de EU e Israel del 28 de febrero. ı Foto: Reuters

Por otra parte, el ministro de Defensa iraní en funciones, Mayid Ibn al Reza, informó ante el Parlamento que la industria militar del país triplicó la producción de drones durante la campaña militar emprendida por Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con la agencia oficial IRNA, el funcionario sostuvo que las Fuerzas Armadas identificaron con precisión los puntos vulnerables de sus adversarios y defendió la necesidad de incrementar el presupuesto destinado a defensa y al desarrollo de nuevas tecnologías.

Con información de Reuters y Europa Press.

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