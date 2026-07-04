Cientos de miles se congregan en Teherán para despedir a Alí Jamenei

Cientos de miles abarrotan Teherán en el inicio de las exequias de Alí Jamenei.

Cientos de miles de personas comenzaron este sábado en Teherán las ceremonias fúnebres del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, fallecido a los 86 años durante los primeros ataques de la guerra emprendida por Israel y Estados Unidos contra el país persa.

La Gran Mosalla del Imán Jomeini recibió desde la madrugada a miles de dolientes vestidos de negro, muchos de ellos portando banderas nacionales y retratos del ayatolá y de su hijo y sucesor, Mojtaba Jamenei, quien no ha reaparecido públicamente desde el ataque en el que, de acuerdo con diversos reportes, también resultó herido.

Seguidores de Jamenei despliegan una bandera frente a un retrato gigante de Alí Jamenei, en Teherán. ı Foto: Reuters

Los restos de Jamenei permanecen expuestos dentro de una estructura de cristal junto a los féretros de varios familiares que murieron en el mismo bombardeo, entre ellos su hija, una nieta de 14 meses, su nuera y su yerno.

Durante la jornada, los asistentes realizaron rituales tradicionales chiíes, golpeándose el pecho en señal de duelo y coreando consignas contra Estados Unidos e Israel.

Despedida de Jamenei se extenderá por varios días y reunirá a millones

De acuerdo con agencias internacionales, las autoridades iraníes prevén que las procesiones de los próximos días congreguen a millones de personas.

Multitudinaria despedida a Alí Jamenei congrega a cientos de miles en Teherán. ı Foto: Reuters

El lunes tendrá lugar una multitudinaria marcha por las principales avenidas de Teherán antes del traslado del cuerpo a Qom, centro teológico del chiismo en Irán.

Posteriormente, los restos serán llevados a las ciudades iraquíes de Nayaf y Kerbala, consideradas lugares sagrados para esa rama del islam, para finalmente regresar a territorio iraní y recibir sepultura el jueves en el santuario del imán Reza, en Mashhad, ciudad natal del fallecido líder.

Miles de iraníes acudieron a la Gran Mosalla de Teherán para rendir homenaje al ayatolá Alí Jamenei durante el inicio de las ceremonias fúnebres. ı Foto: Reuters

En paralelo, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, llamó a la población a mantener la unidad nacional y aseguró que la muerte de Jamenei representa el inicio de una nueva etapa para la República Islámica.

El mandatario sostuvo que el país afrontará el futuro con mayor cohesión tras la guerra.

Asimismo, Teherán destacó la presencia de representantes de más de 70 países en las ceremonias, incluidos funcionarios de Irak, Pakistán, Arabia Saudita, Rusia, China, Líbano, Armenia y varias naciones africanas y latinoamericanas.

Mujeres sostienen retratos de Alí Jamenei durante las exequias, en Teherán, Irán. ı Foto: Reuters

El funeral ocurre en un momento decisivo para Irán, que mantiene negociaciones con Washington para consolidar un acuerdo de paz duradero tras el alto al fuego alcanzado el mes pasado.

No obstante, persisten tensiones regionales en torno al control del Estrecho de Ormuz y la posibilidad de nuevos episodios de confrontación.

Con información de Reuters, AP y Europa Press.

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