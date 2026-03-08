¿Quién es Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán?

Luego de que ayatolá Alí Jameneí muriera el pasado 28 de febrero durate el ataque de Estados Unidos e Israel en Teherán, Mojtaba Jameneí perfilaba como el próximo sucesor para asumir el liderazgo de Irán.

Mojtaba Jameneí es el hijo de Alí Jameneí, por lo que el ascenso de este al poder como sucesor del ayatolá era algo que había sonado durante los últimos días pese a que este mantenía un perfil reservado.

Este hecho ha desatado diversas críticas, pues incluso se ha señalado que esto podría marcar un precedente en el liderazgo de Irán, debido a que podría significar que este podría ser hereditario.

Este domingo 8 de marzo la Asamblea de Expertos de Irán confirmó que ahora Mojtaba Jameneí ocupará el cargo de líder supremo de Irán, pues fue presentado como el “tercer guía sagrado”.

¿Quién es Mojtaba Jameneí?

Mojtaba Hosseini Khamenei nació el 8 de septiembre de 1969, es el segundo hijo mayor de Ali Jameneí, y actualmente es el líder supremo de la República Islámica, cargo que ocupaba su padre hasta su muerte.

El tercer guía sagrado de Irán es un político y clérigo chiíta, quien también sirvió en la Guerra Irán-Irak de 1987 a 1988, e incluso se cree que tomó control del Basij, la Organización para la Movilización de los Oprimidos que es una milicia paramilitar voluntaria dentro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Basij fue utilizada durante las elecciones presidenciales del 2009 como medio de represión contra los manifestantes antigubernamentales, por lo que se cree que Jameneí puede estar relacionado con la victoria del expresidente Mahmud Ahmadineyad.

Hosseini Khamenei estudió teología islámica y se unió al CGRI en 1987, mientras que en 1999 estudió en Qom para poder convertirse en clérigo, y posteriormente se desempeñó como profesor de teología en el Seminario de Qom.

En 2019 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su vinculación directa con su padre, pues era considerado como persona de extrema derecha iraní.

Asimismo, fue señalado por mantener vínculos estrechos con los crérigos que tienen ideologías extremistas y conservadoras, y se le consideró como miembro de los principistas conservadores de Irán.

Mojtaba Jameneí; pese a nunca haber ocupado un cargo oficial en el gobierno, es una figura de alto rango en la política de Irán, y cuenta con un fuerte apoyo dentro del CGRI, por lo que se cree que podría apoyarse en el poder de este.

