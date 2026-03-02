Violencia y festejos tras la muerte del ayatolá

Las manifestaciones contra la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán derivaron en violencia el domingo en Pakistán e Irak, mientras en otras ciudades del mundo exiliados iraníes celebraron la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

En Pakistán, al menos 23 personas murieron en enfrentamientos. Diez fallecieron en el puerto de Karachi, donde guardias del consulado estadounidense dispararon cuando manifestantes irrumpieron en el muro exterior. En Skardu, 11 murieron tras incendiarse una oficina de la ONU, y en Islamabad se reportaron dos decesos. En Bagdad, fuerzas de seguridad dispersaron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras a cientos de proiraníes concentrados frente al complejo diplomático de la Zona Verde, donde se ubica la embajada de Estados Unidos.

El Tip: LA ENCUESTA de Reuters Ipsos encontró que sólo uno de cada cuatro encuestados aprueba los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán

En contraste, miles celebraron en París, ondeando banderas de la monarquía prerrevolucionaria iraní, con rosas rojas y champán. También hubo concentraciones en Los Ángeles, la mayor comunidad iraní fuera de Irán, donde la protesta fue mayoritariamente pacífica. Mientras que en Nueva York, cientos marcharon desde la plaza Dag Hammarskjöld hasta el Times Square con banderas iraníes y estadounidenses y consignas de “Irán libre”.

De igual forma, dentro de Irán, miles de simpatizantes del gobierno se congregaron en Yazd e Isfahán para lamentar la muerte de Jamenei. La televisión estatal e IRNA confirmaron el fallecimiento la madrugada del domingo.