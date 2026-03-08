Mojtaba Jamenei es designado nuevo líder supremo de Irán

Motjaba Jamenei es elegido como sucesor de su padre, Alí Jamenei, asesinado por Estados Unidos e Israel.

Mojtaba Jamenei fue elegido como nuevo líder supremo de Irán para suceder a su padre Alí Jamenei, que murió en el primer día de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero.

Mientras el conflicto en Medio Oriente entra a su segunda semana, durante la madrugada del lunes, tiempo local, la Asamblea de Expertos presentó al ayatolá como el “tercer guía sagrado” de la República Islámica , según reportaron medios estatales.

Horas antes, el presidente Donald Trump, advirtió a ABC News que el próximo líder de Irán “no durará mucho” sin la aprobación de Estados Unidos. Desde la semana pasada, afirmó que el nombramiento de Mojtaba Jamenei sería “inaceptable”.

