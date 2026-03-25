Melania Trump sorprende al aparecer con robot humanoide en evento de IA ¿Cómo funciona?

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, sorprendió al aparecer en un evento en la Casa Blanca acompañada de un robot humanoide que fue hecho completamente en Estados Unidos.

La esposa del presidente de Estados Unidos asistió a la cumbre “Fomentando el futuro juntos” sobre educación en Inteligencia Artificial.

Se trata del robot Figure Robot 03, un humanoide de fabricación estadounidense.

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A través de las redes sociales se difundió el video del momento en el que Melania Trump hace su entrada acompañada del robot, momento que se viralizó y causó gran impacto y reacciones en redes sociales.

.@FLOTUS arrives at her Fostering the Future Together summit on AI education, joined by @Figure_robot 03, an American-built humanoid robot pic.twitter.com/BS2wPjgl8v — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 25, 2026

Este es el robot Figure 03 ¿Para qué sirve?

De acuerdo con el sitio oficial de la empresa que fabrica este robot, el Figure 03 sirve para hacer las tareas domésticas como lavar la ropa, limpiar y fregar los platos, todo de forma autónoma.

Según su descripción está hecho para la casa y tiene un diseño pensado para el hogar. Figure se desenvuelve con facilidad en escaleras, esquinas estrechas y distribuciones cambiantes.

Según la información, el robot pesa 61 kilos y mide 1.72 metros de altura, como un hombre promedio en México, además de que puede cargar hasta 20 kilos de peso. Entre otras des sus características es que es 100 por ciento eléctrico y tiene una duración de 5 horas de carga.

¿Qué empresa creó el robot humanoide de Melania Trump?

La empresa que creó el robot con el que salió Melania Trump en evento de Inteligencia Artificial (IA) se llama Figure, la cual se autodefine como la primera empresa robótica con IA de su tipo que da vida a un humanoide de uso general.

La primera generación de robots salió en el 2023, la segunda generación fue una versión mejorada y esta tercera versión se creó para uso doméstico.

Parece que la realidad ya está alcanzando las películas de robots humanoides como Yo Robot o El hombre bicentenario.