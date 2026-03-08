Irán elige nuevo líder; hijo de Alí Jamenei es favorito

Irán informó el hijo del ayatolá Alí Jamenei, Mojtaba, fue elegido como su sucesor, esto luego de los ataques más recientes de Israel en contra de depósitos de combustible en Teherán.

“El nombre de Jamenei continuará”, afirmó el ayatolá Hosseinali Eshkevari, miembro del consejo clerical encargado de elegir a un nuevo líder, en un vídeo publicado en los medios de comunicación iraníes. “La votación se ha celebrado y se anunciará pronto”, dijo sin dar más detalles.

Aunque varios medios afirman que aún no es una decisión definitiva, sin embargo, el nombre de Mojtaba suena como el favorito en la votación.

El secretario del consejo, Hosseini Bushehri, anunciaría al sucesor del ayatolá Ali Jamenei, que murió al principio del conflicto durante los primeros bombardeos, según declaró Ahmad Alamolhoda, otro clérigo, a los medios de comunicación estatales.

BREAKING: 🇮🇷 According to CNN, citing a member of Iran’s Assembly of Experts who stated that “the name of Khamenei will continue,” Mojtaba Khamenei is reportedly set to be announced as the next Supreme Leader of Iran. pic.twitter.com/6vzEqfQ9fa — Brkn.sol (@Berkansolana) March 8, 2026

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington debería tener voz y voto en la selección. “Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho”, declaró al medio ABC News.

Mientras que Israel afirmó que seguía atacando a las figuras iraníes de alto rango, entre ellas Abolqasem Babaian, el recientemente nombrado jefe de la oficina militar del líder supremo, asesinado en un ataque el sábado pasado.

Los ataques en contra de Irán por parte de Israel y Estados Unidos se han intensificado, mientras el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, afirmó que el ataque a gran escala en contra las instalaciones de almacenamiento de petróleo marcaban una “nueva fase peligrosa” del conflicto y constituía un crimen de guerra.

“Al atacar los depósitos de combustible, los agresores están liberando materiales peligrosos y sustancias tóxicas al aire”, escribió en la plataforma X.

El portavoz militar israelí, el teniente coronel Nadav Shoshani, dijo a los periodistas que los depósitos se utilizaban para alimentar el esfuerzo bélico de Irán, incluida la producción o el almacenamiento de propulsores para misiles balísticos. “Son un objetivo militar legal”, afirmó.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su Gobierno seguiría adelante con el ataque y golpearía a los gobernantes iraníes “sin piedad”.

Ataque en Teherán, capital de Irán ı Foto: Reuters

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT