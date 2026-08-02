Sube a 72 cifra de migrantes muertos tras ingreso masivo a Ceuta

Soldados españoles se aproximan a un migrante marroquí que intenta llegar a Ceuta por mar, tras el ingreso masivo de personas desde Marruecos hacia el enclave español.

El Gobierno de España elevó a 72 el número de migrantes que murieron durante el intento de ingreso masivo a Ceuta desde Marruecos, una crisis que llevó a las autoridades a reforzar la seguridad y acelerar el retorno de quienes ingresaron de forma irregular.

De acuerdo con la información oficial, recuperada por agencias internacionales, entre las víctimas hay personas que fallecieron por ahogamiento y otras durante una estampida registrada en la zona fronteriza.

Elementos de la Guardia Civil española escoltan hacia Marruecos a migrantes que ingresaron de forma irregular a Ceuta, tras la crisis fronteriza que dejó decenas de fallecidos. ı Foto: Reuters

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, lamentó la muerte de quienes calificó como “personas inocentes” y confirmó que la administración trabaja para agilizar los expedientes de quienes ingresaron de forma irregular durante los últimos días, con el objetivo de ejecutar las devoluciones lo antes posible.

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Además, informó que el despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas aumentó hasta casi tres mil elementos, quienes permanecerán en la ciudad mientras sea necesario.

Se revierte flujo migratorio: regresan más de los que llegan

Entretanto, el flujo migratorio comenzó a revertirse. De acuerdo con la información oficial, miles de personas regresaron a Marruecos a través de la frontera de El Tarajal, mientras que únicamente pequeños grupos continuaban intentando llegar a Ceuta por mar.

Integrantes de la Marina Real de Marruecos patrullan el lado marroquí de la barrera flotante instalada en la frontera con Ceuta, tras los cruces masivos registrados en los últimos días. ı Foto: Reuters

Las autoridades instalaron ambulancias en la zona para atender a personas con lesiones o síntomas de ahogamiento y señalaron que el número de retornos superó ampliamente al de nuevos ingresos.

De acuerdo con la actualización más reciente del Gobierno español, 48 mil 300 migrantes ya habían regresado a Marruecos, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que la práctica totalidad de quienes cruzaron la frontera ya abandonó territorio español.

Autoridades recaban información de migrantes concentrados en una playa de Ceuta, luego de los cruces masivos por tierra y mar registrados desde Marruecos. ı Foto: Reuters

Asimismo, un reportaje de The Associated Press informó que, aunque la actividad comercial y turística comenzó a normalizarse durante el fin de semana, embarcaciones de la Guardia Civil continuaban la búsqueda de cuerpos en las aguas cercanas a la costa por donde ingresaron miles de personas.

Por otro lado, la llegada masiva, estimada entre 50 mil y 60 mil migrantes, reavivó el debate sobre la migración en Europa y provocó tensión política.

Un agente de la Guardia Civil española detiene a un migrante durante el operativo desplegado en Ceuta después de los cruces masivos desde Marruecos. ı Foto: Reuters

Representantes de la extrema derecha española acudieron a Ceuta para exigir la expulsión de los migrantes que permanecen en la ciudad, mientras grupos de residentes organizaron contraprotestas.

En ese contexto, Pérez Triano criticó la presencia de estos sectores y sostuvo que buscan aprovechar la situación para fomentar la división. En respuesta, defendió el carácter de convivencia y diversidad que distingue a la ciudad autónoma.

Con información de Europa Press y The Associated Press.

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