¿Quien es Lina Tobón, relacionada con el caso de Caracol?

Caracol Televisión comunicó que recibieron denuncias de acoso sexual cometido por dos de sus periodistas y presentadores, sin dar a conocer en nombre de los presuntos responsables de este delito.

Por medio de un comunicado, la televisora colombiana aseguró que iniciaron una investigación, y que durante el debido proceso legar e interno se está priorizando la confidencialidad, protección y acompañamiento de “las eventuales víctimas”.

Este comunicado derivó en que varias periodistas colombianas alzaran la voz, e hicieran de conocimiento público casos de acoso sexual cometido; en años previos, por periodistas de dicho país.

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Comunicado de Caracol Televisión ı Foto: Redes Sociales

¿Quien es Lina Tobón?

Lina Marcela Tobón Tejada es una comunicadora social, periodista y presentadora colombiana con más de una década de experiencia en narración deportiva, reportaje y presentación en canales de televisión de Colombia.

Lina Tobón trabajó hasta noviembre del 2022 en Caracol Televisión, en donde formó parte del equipo de Noticias Caracol de la sección de deportes, desempeñándose como reportera de región para la sección de deportes, y como presentadora en la emisión matutina.

Por medio de redes sociales Lina compartió una denuncia en contra de un periodista que colaboró junto con ella como presentador; apunta que “estando frente a cámara, sin ningún asomo de vergüenza invadió mi espacio personal.”

Tobón precisa que para ella no es natural que un jefe la toque con el pretexto de pulirle el maquillaje, y apunta que en ese momento no supo cómo reaccionar, pues no quiso parecer exagerada, pese a que este acercamiento la hizo sentir incómoda.

“El resto del día las insinuaciones escalaron, al punto de tocarme un logo en el pecho de mi camiseta, con algún comentario sobre cómo me quedaba la ropa. Me desubicó por completo. Cómo puedo probarlo, me pregunté, es mi palabra contra la de él, me dije.” relata Lina Tabón.

En 2022, el periodista/presentador viajó a Medellín. Presentaba conmigo y estando frente a cámara, sin ningún asomo de vergüenza invadió mi espacio personal...Para mí no es natural que un jefe me tocase el rostro diciéndome que me estaba “puliendo el maquillaje”. — Lina Tobón (@linamatote) March 22, 2026

Luego de lo ocurrido Lina decidió renunciar, y comparte que recibió llamadas de los directivos debido a que no encontraban una explicación a su repentina decisión, pues “Nadie esperaba esa carta de renuncia, menos recién llegada de cubrir un evento internacional.”

Lina Tabón precisa que sintió temor de denunciar, pues no tenía una manera de comprobar lo ocurrido, además de que temía cerrarse las puertas “por generar un ‘escándalo de tal magnitud’ y el silencio histórico frente a este tipo de conductas en los medios de comunicación no solo en Colombia sino en el mundo.”

Además del acoso sexual, Lina Tabón apunta que también fue víctima de acoso laboral dentro de Caracol, cuando esta pasó de tener el puesto de reportera a desempeñarse como presentadora de la emisión matutina.

Publicación de Lina Tobón ı Foto: Captura de pantalla

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