Andrés Cepeda, el reconocido cantautor, e Iván Cepeda, el político colombiano, comparten apellido. Muchas personas en redes sociales tiene curiosidad sobre su parentesco, incluso se preguntan si son hermanos.

En La Razón te contamos la verdad detrás de esta confusión, aclarando sus orígenes familiares y trayectorias, que aunque distintas, suelen generar dudas.

¿Quién es Andrés Cepeda?

Andrés Cepeda es un cantautor colombiano, reconocido por su trayectoria en la música pop y balada romántica. Nació en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 7 de julio de 1973.

Es el menor de cinco hermanos en una familia bogotana. Los nombres de sus hermanos son: Santiago Humberto, Meca, Samuel y Consuelo. Su padre es Humberto Cepeda, arquitecto y amante de la marina; su madre es Miriam Cediel.

Su abuelo paterno era originario de Zipaquirá, del norte de Cundinamarca. Su familia siempre estuvo rodeada de música, uno de sus hermanos estudiaba piano, su padre interpretaba el chelo y su madre tocaba el tiple y cantaba.

El intérprete ha sido entrenador en programas como La Voz Kids Colombia y cuenta con múltiples premios y nominaciones por su obra musical, incluidos los Premios Grammy. A finales de febrero Andrés Cepeda se presentó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México.

Uno de sus temas más conocidos es “Besos Usados”.

¿Quién es Iván Cepeda?

Iván Cepeda es un político, escritor y activista por los Derechos Humanos originario de Bogotá, Colombia. Nació el 24 de octubre de 1962.

Es hijo de Manuel Cepeda Vargas (político colombiano asesinado en 1994) y Yira Castro. Durante su trayectoria ha destacado como Senador de la República de Colombia, además de estar vinculado a movimientos de izquierda como la Unión Patriótica y el Pacto Histórico.

Iván Cepeda actualmente es candidato a la presidencia de su país, forma parte del mismo grupo político del que es parte el actual mandatario Gustavo Petro.

¿Andrés Cepeda e Iván Cepeda son hermanos?

El cantautor Andrés Cepeda y el político y defensor de los Derechos Humanos Iván Cepeda no son hermanos. Aunque ambos comparten apellido y son figuras públicas de Colombia, provienen de familias distintas y no tienen parentesco directo.