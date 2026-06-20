Elecciones Colombia 2026: cuándo es la segunda vuelta presidencial y quiénes son los candidatos

Colombia se prepara para una jornada electoral decisiva este domingo 21 de junio de 2026, cuando se definirá la Presidencia de la República en una segunda vuelta marcada por la polarización política y la confrontación de dos proyectos de país.

La elección enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, dos aspirantes con trayectorias muy distintas que han concentrado el debate público en torno al rumbo económico, social y de seguridad que tomará el país en los próximos años.

El proceso llega tras una primera vuelta sin mayoría absoluta, lo que llevó a una definición entre las dos fuerzas más votadas y reordenó el mapa político colombiano, con nuevas alianzas y tensiones en el escenario electoral.

En este contexto, ambos candidatos representan visiones opuestas: uno vinculado a la continuidad del proyecto progresista, y otro identificado con un discurso de orden, seguridad y cambio institucional.

¿Quiénes son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella?

Iván Cepeda, senador de la República y candidato del Pacto Histórico, es una de las figuras más visibles del bloque progresista en Colombia.

Su trayectoria política ha estado enfocada en la defensa de los derechos humanos, la justicia transicional y los procesos de paz. Desde el Congreso, ha impulsado debates sobre reconciliación nacional y reformas sociales.

Su candidatura plantea la continuidad de una agenda progresista, con énfasis en el fortalecimiento de las políticas sociales, la ampliación de derechos y la profundización de los procesos de paz y reconciliación.

MI INVITACIÓN PARA QUE MAÑANA DEFENDAMOS LA VIDA pic.twitter.com/fe0dAfYn7i — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 20, 2026

Abelardo de la Espriella, abogado y empresario, llega a la contienda presidencial con un perfil no tradicional dentro de la política colombiana.

Con una amplia presencia mediática, ha construido su imagen pública desde el ámbito jurídico y el debate público, posicionándose como una figura crítica del sistema político tradicional.

Su propuesta se centra en el fortalecimiento de la seguridad, el combate al crimen y una reducción del tamaño del Estado, bajo un discurso de “mano firme” y orden institucional.

Quiero que en la Patria Milagro los más necesitados del país materialicen sus sueños y serán una prioridad en la Patria Milagro.



Firme por la Patria. 🫡

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅#AbelardoPresidente pic.twitter.com/Ol7KOMRzml — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 21, 2026

La segunda vuelta presidencial no solo definirá al próximo jefe de Estado, sino también el rumbo político de Colombia para los próximos años.

Mientras Iván Cepeda representa la continuidad del proyecto progresista, Abelardo de la Espriella plantea un giro hacia un modelo centrado en seguridad, orden y reconfiguración del papel del Estado.

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MSL