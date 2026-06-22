Sheinbaum esperará resultados definitivos de elecciones en Colombia para emitir comentario

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que esperará a que se emitan los resultados definitivos de las elecciones en Colombia para emitir algún comentario al respecto.

Al último corte, se prevé el triunfo en los comicios para renovar la presidencia del país colombiano de Abelardo de la Espriella, lo cual despertó una controversia desde el equipo del candidato oficialista, Iván Cepeda.

En su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum comentó que los resultados conocidos hasta ahora son preliminares, por lo que se esperará a que concluya el proceso, lo cual ocurrirá hasta inicios de agosto y será hasta entonces cuando decidirá felicitar a quien haya resultado electo para suceder a Gustavo Petro.

“Vamos a esperar a que termine el conteo. Este es un conteo preliminar, y, como siempre hacemos en México, esperamos a que ya venga el conteo definitivo, que incluso puede llegar a los primeros días de agosto. Vamos a esperar para, entonces, felicitar a quien haya obtenido el triunfo”.

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FGR