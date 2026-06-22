Gobiernos afines a Trump

Y donde no dieron crédito a las dudas que planteó el presidente izquierdista Gustavo Petro, sobre la elección de ayer, en la que conteos dan por ganador al derechista Abelardo de la Espriella fue en Washington. Y es que resulta que tras cerrarse el cómputo que arroja el triunfo del aspirante opositor, el que ya se comunicó con él fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. “Acabo de hablar con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para felicitarlo por su victoria electoral. La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. Los mejores días de Colombia están por venir”, publicó Rubio en redes. Es sabido que en días pasados el presidente Donald Trump expresó apoyo a De la Espriella, nos dicen que quizá con miras a consolidar un grupo afín de gobiernos en donde ya figuran los de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Honduras y Costa Rica.