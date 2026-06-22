Ucrania ataca Crimea, arrecia los combates

KIEV intensificó los ataques con drones contra Crimea, sede de la Flota del Mar Negro de Rusia, embistiendo rutas de suministro de la península.

Al menos cinco personas murieron y decenas resultaron heridas ayer durante una nueva ofensiva con drones lanzada por Ucrania contra Crimea, península anexada por Rusia y estratégica para el abastecimiento militar y energético.

Las autoridades de Crimea informaron que cuatro personas fallecieron y 28 resultaron heridas en Kerch, donde también se registraron cortes de electricidad, afectaciones al transporte y el cierre temporal del puente que conecta la península con territorio ruso. Entre los heridos hay dos niños en estado grave.

Medios locales reportaron que drones impactaron una refinería en el puerto de Kerch, lo que provocó un incendio. Además, fragmentos de uno de los aparatos alcanzaron un edificio de viviendas.

Asimismo, una persona murió y otra resultó herida tras un ataque contra un transbordador que se dirigía a Crimea desde la región rusa de Krasnodar. También se reportó un incendio en una terminal petrolera.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó la ofensiva y aseguró que los ataques alcanzaron instalaciones de logística militar, infraestructura petrolera y sistemas de defensa aérea rusos.

El presidente afirmó que la operación fue una respuesta a los recientes bombardeos rusos contra ciudades