Aumentan dudas por los archivos de Epstein

Uno de los casos menciona un inventario de armas vinculado al rancho Zorro, en Nuevo México, tras el robo de alrededor de 30 armas de fuego.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de tres millones de páginas de documentos relacionados con la Ley de Transparencia de los Archivos de Jeffrey Epstein, lo que abrió cuestionamientos entre víctimas, legisladores y organizaciones civiles por posibles vacíos en la información entregada.

La controversia surgió porque las autoridades informaron previamente que se habían recopilado más de seis millones de páginas durante la investigación, pero sólo se difundió cerca de la mitad.

El Tip: Pese al volumen de documentos liberados, persisten vacíos importantes sobre las comunicaciones, las investigaciones federales y la muerte en prisión de Epstein.

En respuesta, el Departamento de Justicia explicó a CBS News que los materiales no publicados corresponden a duplicados, documentos sin relación con el caso o información protegida por privilegios legales. Sin embargo, las dudas sobre la integridad del archivo permanecen.

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Entre los hallazgos señalados en revisiones periodísticas destacan censuras consideradas cuestionables, como la omisión de nombres de figuras públicas y la ausencia de correos electrónicos antiguos vinculados a Jeffrey Epstein. También se reporta la falta de archivos adjuntos, la inexistencia de comunicaciones por aplicaciones de mensajería como Signal y la ausencia de registros de programación de masajes posteriores a 2009.

20 mil mensajes fueron filtrados previamente

A esto se suma que no aparecen grabaciones de vigilancia de la prisión donde estuvo recluidoel delinciente sexual, ni documentos de la investigación de la DEA. Tampoco se incluyeron materiales de otras agencias como ICE, el Departamento del Tesoro o la CIA, ya que la ley solo obliga a publicar registros del Departamento de Justicia. A su vez, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental anunció una investigación sobre el proceso de censura en los documentos, luego de una solicitud de legisladores federales.

El representante Robert Garcia, demócrata y principal miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, afirmó que la existencia de duplicados no es el problema central, sino la falta de claridad sobre qué contienen los archivos no publicados.

Dentro del análisis de los documentos también se detectaron posibles inconsistencias en las censuras aplicadas. La ley establece que la protección de víctimas es la principal razón para ocultar información, pero excluye motivos como la sensibilidad política o el daño en su reputación. Aun así, en varios casos se eliminaron nombres de personas públicas mientras se mantuvieron visibles los de algunas víctimas.

Entre los ejemplos documentados se encuentra la censura de una fotografía del estratega político Steve Bannon, y de la supresión de nombres asociados a Jeffrey Epstein.

Otro caso citado es un correo electrónico de 2002 firmado con la frase “Con cariño, Melania”, en el que fueron ocultos los datos del remitente y del destinatario. En ese contexto, la primera dama Melania Trump reconoció posteriormente haber intercambiado correos con Ghislaine Maxwell, señaló que fue una comunicación informal sin relevancia delictiva.

La normativa obliga al Departamento de Justicia a justificar de forma individual cada censura, pero hasta ahora se ha emitido una postura general que asegura que las decisiones cumplen con la ley.

Tras consultas de CBS News, algunas imágenes y correos fueron desclasificados posteriormente. En uno de ellos se reveló la participación del exdiplomático británico Peter Mandelson, quien reconoció su relación con Epstein yse dijo arrepentido por esa amistad.