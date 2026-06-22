Incidente en planta de gas en Qatar

El SINIESTRO se produjo mientras el país había iniciado trabajos para reactivar su capacidad de exportación energética tras periodos de suspensión a tensiones regionales.wtw

UNA EXPLOSIÓN e incendio se registraron la noche de ayer en la principal terminal de exportación de gas natural de Qatar, ubicada en la zona industrial de Ras Laffan, mientras trabajadores realizaban labores para reanudar operaciones. El hecho dejó al menos 54 personas heridas y 18 más permanecen desaparecidas, de acuerdo con autoridades locales.

La empresa estatal QatarEnergy informó que el incidente ocurrió durante la puesta en marcha de actividades en la planta de suministro de gas de Barzan. Tras la explosión, equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato para controlar el fuego, que posteriormente fue contenido.

En un inicio, las autoridades reportaron sólo algunos lesionados, pero más tarde el Ministerio del Interior actualizó la cifra a 54 heridos y confirmó la búsqueda de 18 personas no localizadas dentro del complejo industrial.

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“Cincuenta y cuatro personas resultaron heridas y otras 18 están desaparecidas”, informó el Ministerio del Interior en su reporte oficial.

Las autoridades atribuyeron el hecho a un “accidente técnico” y señalaron que no se detectaron fugas con un riesgo para la población. Sin embargo, las labores de revisión continúan en la zona afectada.