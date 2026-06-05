Putin rechaza una tregua con Ucrania

Volodimir Zelenski acusó a Vladimir Putin de dedicar gran parte de sus 26 años en el poder a la guerra contra Ucrania y dijo que el conflicto “es una decisión personal suya”.

EL PRESIDENTE ruso, Vladimir Putin, aseguró ayer que no es necesario un cese al fuego para negociar la paz en Ucrania y afirmó que las tropas rusas avanzan en el frente de batalla. Durante un encuentro con medios internacionales en San Petersburgo, sostuvo que las fuerzas rusas toman nuevas localidades “cada día” y que Kiev debe aceptar concesiones para terminar el conflicto.

Acusó además a Occidente de suministrar drones de largo alcance a Ucrania y reconoció que algunos superaron las defensas antiaéreas rusas y atacar objetivos dentro de Rusia, incluso cerca de San Petersburgo. El mandatario afirmó que Moscú reforzará su sistema de defensa aérea ante esos ataques.

El jefe del Kremlin reiteró que Rusia está dispuesta a alcanzar un acuerdo diplomático basado en los compromisos discutidos con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, publicó una carta abierta dirigida a Putin en la que propuso una reunión directa y un “alto al fuego completo”. El mandatario aseguró que poner fin a la guerra depende sólo de él.

Destacó que drones ucranianos de largo alcance alcanzaron el foro económico en San Petersburgo tras recorrer más de mil kilómetros. “Esa distancia no es el límite de nuestras capacidades”, advirtió.