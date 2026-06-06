Putin rechaza reunirse con Zelenski

EL PRESIDENTE de Rusia, Vladímir Putin, rechazó ayer una propuesta de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para una negociación cara a cara sobre el conflicto, afirmando que no ve “ningún sentido” en ello.

En una carta el jueves, el primer mensaje público que Zelenski ha escrito directamente a Putin desde que Rusia envió tropas a Ucrania en 2022, fue una crítica contundente de los 26 años del líder ruso en el poder, así como burlas sobre su edad.

Al hablar en el Foro Económico Internacional anual de San Petersburgo, Putin describió la carta abierta de Zelenski que proponía la reunión como “grosera”.

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“¿Es una forma de crear condiciones para reuniones personales y conversaciones, o de crear un entorno que haga imposibles las reuniones personales? Creo que es lo segundo”, dijo en la sesión de preguntas y respuestas.

Añadió que un empresario ruso, a quien no identificó, viajó a Kiev el mes pasado y se reunió con Zelenski para escuchar su oferta de una reunión personal. Sin embargo, Putin indicó que no ve “ningún sentido” en la reunión, particularmente después de un ataque con drones del 22 de mayo contra un dormitorio universitario en la región de Luhansk controlada por Rusia que, según Moscú, mató a 21 personas e hirió a decenas más.

En respuesta a las declaraciones de Zelenski sobre su edad y su larga permanencia en el poder, Putin, de 73 años, señaló a otros líderes mundiales que son mayores, y añadió que “lo principal no es la edad; lo principal es la capacidad de trabajar”.

Zelenski reconoció el cambio de prioridades de Estados Unidos y afirmó que sería un error simplemente esperar a que el gobierno de Trump vuelva a centrar su atención en poner fin a los combates en Ucrania mientras sigue muy concentrado en la guerra con Irán.