Protestas contra Olimpiadas derivan en disturbios y enfrentamientos con policía en Milán

En el marco de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la ciudad italiana, luego de una protesta convocada por colectivos que se oponen al evento deportivo.

De acuerdo con algunos reportes, decenas de personas participaron en una marcha para expresar su rechazo a la realización de las competencias olímpicas. La movilización, que inició de manera pacífica, derivó en disturbios cuando un grupo de inconformes encapuchados lanzó bengalas y diversos objetos contra elementos policiales.

Miles de italianos marcharon este sábado en Milán para protestar contra los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 por el gasto de fondos públicos y un posible daño ambiental.🗣️🇮🇹



Personas encapuchadas provocaron disturbios y enfrentamientos lanzando bengalas y piedras a la policía. pic.twitter.com/SmKOcXJNeg — Pedro Márquez (@PedroMrquez_) February 7, 2026

Ante la agresión, la policía antidisturbios intervino para dispersar a los manifestantes y restablecer el orden público. Los agentes formaron cordones de contención y avanzaron para retirar a los participantes de la vía pública, lo que provocó momentos de tensión y empujones entre ambos bandos.

Las autoridades italianas desplegaron un operativo de seguridad en la zona, debido a la concentración de personas y a la atención internacional generada por la inauguración y desarrollo de las competencias deportivas invernales.

Los colectivos opositores han manifestado desde meses atrás su inconformidad con los Juegos Olímpicos de Invierno, principalmente por el impacto ambiental de las obras de infraestructura, el gasto público destinado a la organización y las transformaciones urbanas asociadas al evento.

El movimiento crítico hacia la justa deportiva se ha concentrado especialmente en regiones alpinas y en zonas cercanas a las sedes olímpicas, donde activistas han denunciado afectaciones ecológicas y urbanísticas derivadas de la construcción de instalaciones.

Este tipo de protestas no es inusual en eventos deportivos de gran escala. En ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos, celebradas en distintas ciudades del mundo, también se han registrado manifestaciones relacionadas con costos gubernamentales, cambios en el uso de suelo y efectos sociales en las comunidades anfitrionas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas de gravedad; sin embargo, los incidentes obligaron a reforzar la presencia policial en distintos puntos de Milán para evitar nuevos disturbios durante el desarrollo de las actividades olímpicas.

