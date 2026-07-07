Roban esculturas religiosas en Parroquia de San Cosme

Robo de esculturas de la Parroquia de San Cosme y Damián.

Dos esculturas que representaban a dos ángeles, tres placas de bronce, una de Leonora Carrington y una pieza inspirada en el trabajo artístico de Remedios Varo fueron robadas en la Parroquia de San Cosme y Damián, denunció este martes en un video el padre José de Jesús Aguilar, canónigo de la Catedral Metropolitana y subdirector de Radio y Televisión de la Arquidiócesis Primada de México.

“Son esculturas en bronce de un tamaño grande que representaban a dos ángeles cargando a un niño en homenaje a los que habían fallecido por cáncer . Al ser pesadas, no pudieron ser aventadas por la reja. El asaltante entró por este lugar, saltó, y como no pudo llevarse las piezas saltando, tuvieron que romper una cadena (de la puerta que da acceso al atrio) para poder abrir y llevarse las piezas”, narró el padre.

Escultura robada de la Parroquia de San Cosme y Damián. ı Foto: Cortesía, sacerdote José de Jesús Aguilar

En otro video, el sacerdote José de Jesús Aguilar mostró cómo un sujeto ingresó al atrio y jaló una escultura para llevársela.

Dijo que las placas sustraídas tienen un costo elevado, una era en solidaridad con las víctimas y familiares de personas desaparecidas; otra era dedicada a las artistas Leonora Carrington y Remedios Varo; y una más honraba a las mascotas. “Quizás sólo las vaya a vender como material”, lamentó.

Exhortó a que no se compren las piezas robadas en caso de que el ladrón intente venderlas. “Pedimos que la gente, si se entera de los ángeles que han sido sustraídos, no los compre y denuncie a las personas que han cometido este hurto”, dijo.

Base de escultura robada de la Parroquia de San Cosme y Damián. ı Foto: Cortesía, sacerdote José de Jesús Aguilar

Parroquia pide cooperación de ciudadanía

También se solicitó a la población que, si tiene información de las piezas y placas robadas, envíe un correo electrónico a santoscosmeydamian@yahoo.com.mx

Comentó que se seguirá haciendo que la parroquia sea un “lugar de fe, pero también de arte”.

El templo se encuentra en Serapio Rendón 5, en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc.

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cehr