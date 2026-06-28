El autobús de Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, fue atacado a balazos mientras recorría la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Xonacatepec.
Medios locales reportan que el hecho ocurrió la madrugada de este domingo 28 de junio, cuando el cantante viajaba con su equipo rumbo a Chiapas tras presentarse en la Feria de San Pablo del Monte, en Tlaxcala.
Reportan ataque armado a autobús de Memo Garza, exvocalista de La Adictiva; un músico está herido
Esta mañana medios locales reportaron que el autobús en el que viajaba Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, fue atacado a balazos. El transporte recibió al menos 10 disparos por parte de sujetos armados que interceptaron la unidad.
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Las balas impactaron el parabrisas y el costado del conductor, alcanzando a Luis Alberto Mota Luna, quien es el segundo vocalista del grupo de Memo, quien resultó herido en el antebrazo. Su estado de salud es estable, aunque fue trasladado a un hospital bajo custodia policial.
El conductor logró desviar el autobús hacia la colonia Del Valle, en Puebla, para escapar del ataque. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, autoridades estatales y federales acudieron al lugar y comenzaron las investigaciones, pero aún no se determina si se trató de un ataque directo o un intento de robo.
Hasta el momento, se sabe que Memo Garza salió ileso y mantiene en pie su próxima presentación en Juquipilas, Chiapas, aunque no ha confirmado si se realizará.
El cantante y su equipo ya habían sufrido un accidente en carretera en abril de 2025, cuando su autobús volcó en la carretera Durango-Mazatlán. La experiencia lo llevó a advertir en sus redes sociales sobre los riesgos de viajar constantemente por las carreteras del país.
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