Memo Garza envía un mensaje tras accidente de sus músicos: ‘No se dejen engañar’

El cantante Memo Garza, reconocido por su participación en La Adictiva, compartió recientemente un incidente que involucró a su banda. A través de un comunicado, informó que el autobús en el que viajaba su agrupación sufrió un accidente cerca del kilómetro 158 de la carretera Durango-Mazatlán.

Afortunadamente, los cuerpos de emergencia respondieron rápidamente, atendiendo a los miembros lesionados.

Memo expresó: “Agradecemos a los cuerpos de emergencia la pronta intervención para atender a nuestros compañeros lesionados, así mismo hacemos una oración para que todos se encuentren bien ya que como músicos y artistas corremos siempre un riesgo por circular en las carreteras del país“.

Memo Garza envía un mensaje a la gente tras accidente de sus músicos

Además, Memo Garza alertó sobre posibles fraudes relacionados con el accidente. Informó que algunas personas estaban solicitando dinero para cubrir gastos médicos de los integrantes, aclarando que esto era falso y que los gastos eran responsabilidad de su oficina.

En otro comunicado el cantante destacó: "Está corriendo el rumor de que se recolecta dinero para la atención médica de uno de los integrantes de la banda de Memo Garza... pero esto es falso, los gastos corren por nuestra oficina, no se dejen engañar“.

En cuanto al estado de salud de los involucrados, se sabe que uno de los miembros fue hospitalizado. Sin embargo, no se han proporcionado detalles adicionales sobre el número exacto de heridos ni la gravedad de sus lesiones.

Memo Garza concluyó su mensaje agradeciendo el apoyo y comprensión de sus seguidores, prometiendo mantenerlos informados sobre la evolución de la situación.

Acusan a Memo Garza de abandonar a sus músicos tras el accidente

Sin embargo, algunos usuarios comentaron su inconformidad sobre el mensaje de Memo Garza.

“Porque compartes estos comunicados si casi todos los músicos que conocen al joven herido están compartiendo la publicación para la ayuda económica y de sangre que necesitan y que está en el hospital general de Mazatlán! Porque desmentirlos así ?”, expresó en Instagram la usuaria @karyrbau05.

“Oye cbron, por qué estás bloqueando en Facebook a quien comenta en este mismo comunicado con una foto en la cual se menciona que solo te estás encargando de limpiar tu imagen diciendo que es falso que estén pidiendo ayuda para los músicos hospitalizados pero las familias de tus músicos no han recibido ninguna ayuda de parte de tu equipo? Aquí les comparto lo que dice el comentario que están poniendo en tus publicaciones y bloqueas a las cuentas que lo hacen: Esteban Silvas Carreon: Me consta y no lo digo por lo que publiqué Memo o diga su equipo lo digo por que estoy aquí en el hospital, donde está mi ex compañero y amigo, ahora Tubero de Memo garza que lo trajeron y no han recibido ningún peso por eso se está pidiendo la ayuda y la colaboración de todos los colegas y gente porque el equipo de Memo sólo dijo que no puede ahorita darles a todos por la organización, pero que luego les repondrán gastos pero mientras??? Como se pagarán medicamentos cirugías, Andrés Mendoza perdió su brazo derecho y está luchando por su vida porque perdió demasiada sangre y a Memo garza y su equipo solo se les ocurrió poner en sus redes sociales que es falso que no caigamos en dar dinero que eso es falso, que porque él se está haciendo cargo??De verdad?? Porque no lo he mirado en el hospital en todo el día, pero sabes le importaba más su imagen y lo que dijera la gente que realmente la necesidad de la familia de Andrés", compartió @mauriciordzm.