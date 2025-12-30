Matan a cantante de regional mexicano y su banda lo despide: ‘El cielo se viste de fiesta’

En los últimos días del 2025, la música de regional mexicano se visitó de luto después de que se confirmó la muerte del cantante Giovanni Vera, el vocalista de Banda Gota de Oro, una noticia confirmada en redes sociales por la agrupación.

Durante el fin de semana, se registró una balacera al interior de un domicilio ubicado en la colonia Los Presidentes de Irapuato en el estado de Guanajuato. Una de las víctimas fue identificada como Giovanni Vera, vocalista de Banda Gota de Oro.

“Hoy el cielo se viste de fiesta porque tú cantas allá arriba. Tu voz y tu alegría vivirán siempre en nosotros. Gracias por todo lo que dejaste en la tierra, descansa en paz, grande de corazón“, escribió el grupo en una publicación donde colocaban una foto del músico con alas de ángel y un listón negro.

Tras confirmar el fallecimiento, la banda compartió un video donde recordaron al vocalista y sus mejores momentos en la agrupación, donde aprovecharon para agradecer por su trabajo, momento que conmovió a cientos de fanáticos.

“Hoy no es un adiós, es un hasta siempre. Gracias por cada risa, cada consejo y cada momento compartido. Tu amistad dejó huellas profundas en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te vas, pero tu recuerdo y tu esencia se quedan con nosotros para siempre. Descansa en paz, amigo querido, con todo cariño te hicimos este pequeño homenaje hermano Gio”, escribieron en la descripción del video.

Giovanni Vera, vocalista de Gota de Oro, interpretaba junto a la banda sencillos como “Amor ranchero” y “No se va”. Hasta el momento no existe mayor información sobre el fallecimiento u otros detalles.