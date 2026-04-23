¿Cuánto cuesta la entrada a la Feria de Puebla 2026 y qué artistas vienen?

La Feria de Puebla es la mayor celebración del arte y cultura poblana, en este evento se pueden vivir experiencias únicas pues esta fiesta ofrece atracciones, conciertos y gastronomía local a todas las personas que asisten.

La celebración anual de Puebla comenzó en 1962 con la finalidad de conmemorar el centenario de la batalla del 5 de Mayo, y para este 2026 la Feria de Puebla arrancó el 23 de abril y concluirá el 10 de mayo.

La Feria de Puebla 2026 cuenta con varios apartados o pabellones temáticos con actividades disponibles para toda la familia, como Pueblita que estpa dirigido a las infancias, así como uno dedicado al fútbol con motivo de la Copa Mundial Fifa 2026.

Mapa de la Feria de Puebla 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Durante la celebración poblana las familias locales y de toda la República mexicana podrán pasar un agradable momento y crear experiencias en conjunto que serán memorables.

De acuerdo con las autoridades de Puebla, para este 2026 contarán con seis ambualncias, dos unidades de mando móviles, torres de vigilancia, drones, detectores de metal, binomios caninos y hasta torres elevadas con elementos de la Policía para mayor seguridad de las y los asistentes.

Artistas que se presentarán en el Palenque de la Feria de Puebla 2026

Los artistas que se presentarán en el Palenque de la Feria de Puebla 2026 son:

El Recodo

Alejandro Fernández

María José

K-Paz de la Sierra

Banda Maguey

Gerardo Ortiz

Yuridia

Emmanuel & Mijares

Banda MS

Daniel Boaventura

Jorge Medina & Josi Cuen

La Adictiva

Carlos Rivera

Grupo Firme

Carín León

JNS, Magneto, Kabah,Ari, Érika, M’Balia y Kalimba

El costo de entrada a los conciertos del Palenque de la Feria de Puebla 2026 va desde los 805 pesos hasta los 3 mil 680 pesos, y los boletos pueden ser adquiridos en la página de Superboletos.

La entrada a la Feria de Puebla 2026 tiene un costo de 50 pesos por persona, y este boleto tiene incluido el acceso a las exposiciones, a algunos juegos mecánicos y a los conciernos del Teatro del Pueblo, y las entradas pueden ser adquiridas en la taquilla física o en la página de Boletiland.

Los menores de edad que midan menos de un metro se estatura, las personas con credencial del INAPAM, y las personas con discapacidad pueden acceder de manera gratuita a la Feria de Puebla 2026.

Conciertos del Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla 2026 ı Foto: Captura de pantalla

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