¿Quiénes son Grupo Reacción? La banda que sufrió un ataque armado en plena fiesta de cumpleaños

Grupo Reacción ha ganado popularidad a partir de una tragedia, pues durante la madrugada del pasado domingo 29 de marzo, el vocalista Arturo Rivera murió por un ataque armado en una fiesta de cumpleaños y uno de sus compañeros resultó herido.

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen ocurrió en el salón de fiestas El Roble ubicado en la colonia Ciudad Jardín, en Tijuana. Fue el propio festejado quien contrató a Grupo Reacción para amenizar el evento y le disparó al cantante.

🚨Festeja su cumpleaños, contrata banda y mata a vocalista en #Tijuana.



Una celebración terminó en tragedia en el salón El Roble, donde el cumpleañero presuntamente disparó contra la agrupación #Reacción tras realizar detonaciones al aire.



🔴El vocalista del grupo murió en el… pic.twitter.com/mbCXz9L3dr — Josue Aguilar (@josuealeexis) March 29, 2026

En redes sociales, circula el video donde podemos ver a la banda en la celebración antes del ataque y también hay fotos que muestran la llegada de autoridades después de la agresión que terminó en una víctima fatal.

Aunque hasta el momento ni los familiares del artista ni la banda se han pronunciado sobre lo ocurrido, se sabe que el otro miembro heridos, Raúl, fue trasladado al hospital y se encuentra libre de peligro.

¿Quiénes son Grupo Reacción?

La banda es oriunda de Rosarito, Baja California y se conforma por dos vocalistas (Arturo Rivera y Raúl) y tres músicos; un acordeonista, un baterista y un guitarrista. Se sabe que los artistas tienen más de 10 años de trayectoria en la industria musical.

Aunque sus vidas personales se mantienen en los privado, cuentan con un canal de YouTube donde publican videos de sus presentaciones, así como videoclips. Su perfil de Facebook cuenta con más de 10 mil seguidores, así como su cuenta de Instagram, la cual es privada.

Unos días antes de la muerte de Arturo Rivera, la agrupación estrenó el videoclip oficial del tema ‘Se acabó’. Enfocados en el género regional mexicano, destacaron temas como ‘Hoy te vas’, ‘Mil pretextos’ y ‘Piensa en mí’.

El cantante nació en Rosarito y en sus redes sociales compartía videos de sus presentaciones en vivo con la banda, así como ensayos y composiciones. También publicaba fotos de eventos con sus compañeros de la banda y presumía los videoclips.

Por ahora, aún no hay detenidos por el asesinato del vocalista de Grupo Reacción, pero el tema ya se hizo viral en redes sociales por quienes reaccionan impactados ante la noticia y piden justicia para la banda.