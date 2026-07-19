Mundial 2026, una muestra de lo que la “energía positiva” puede hacer en Estados Unidos

Damián y su esposa Chelsea en Rockefeller Center durante la final del Mundial 2026.

Damián nació en Panamá, pero desde hace 45 años reside en Estados Unidos, país que lo acogió y del cual se siente feliz de formar parte, en especial ahora que la gente se está dando cuenta de la “energía positiva” que trajo la llega de extranjeros por la Copa del Mundo 2026.

“Nuestro país necesitaba esto, tener personas de todo el mundo que traigan su positivismo y energía para ayudarnos en un momento difícil que estamos pasando socialmente”, dijo para La Razón.

Damián presume su jersey de España durante la final del Mundial 2026 en Rockefeller Center. ı Foto: Alejandro Ayala

Damián afirma que es una alegría que tanta gente hasta ido a EU

Damián reconoció que “es una alegría” tener a tanta gente en Estados Unidos, pues “la felicidad que nos une como latinos y todo lo que significa” es inigualable.

Damián alternó su vida en Estados Unidos entre Connecticut y Boston, donde vive actual con su esposa Chelsea. Para el panameño el legado que deja el Mundial 2026 es el de fraternidad.

“El mensaje es más grande e importante es que las mentiras sobre los extranjeros que se han dicho por ciertos canales se van a borrar”, dijo. “El americano, especialmente como en Kansas y Texas, va a ver que son mentiras, porque han tenido extranjeros de países que se dice son personas malas. La gente verá que es una mentira”, agregó.

Damián apoya a España en la final del Mundial 2026

Damián, quien vive con su esposa Chelsea, a quien conoció en Boston, sumó a su visión que la fiesta y alegría le hará bien a las personas en Estados Unidos.

El panameño fue uno de los cientos de personas que que se dieron cita en el Rockefeller Center, en donde la ciudad de Nueva York organizó uno de los eventos para ver la gran final de la copa del mundo 2026.

Damián, quien portaba una playera de la selección española con el número uno y su nombre en la espalda apoya a la roja pues durante cinco años vivió en el país ibérico alternando entre Madrid y las Islas Canarias.

EVG