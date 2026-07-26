CNPC alerta por lluvias intensas en cuatro estados del sureste

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta preventiva para Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas ante el pronóstico de precipitaciones de entre 75 y 150 milímetros durante este domingo, además de vientos fuertes, oleaje elevado y condiciones que podrían afectar zonas urbanas, carreteras y comunidades cercanas a cauces.

El Servicio Meteorológico Nacional ubicó los mayores acumulados en el sur veracruzano, el oeste tabasqueño, el este y noreste oaxaqueño, así como en las regiones noroeste, occidental y meridional chiapanecas. La dependencia advirtió que la humedad acumulada puede saturar el suelo, elevar ríos, favorecer inundaciones y provocar desprendimientos en laderas inestables.

Acumulaciones de 50 a 75 milímetros alcanzarán el este y noreste de Sonora, el oeste de Chihuahua, distintas áreas de Durango y Sinaloa, además de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla. Estas tormentas podrían incluir descargas eléctricas, granizo y bancos de niebla con reducción de visibilidad.

Precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros cubrirán sectores de Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro tendrán chubascos de 5 a 25 milímetros, mientras Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes registrarán episodios aislados.

De acuerdo con @conagua_clima, se prevén chubascos y lluvias muy fuertes e intensas en zonas del país. Para tu seguridad toma en cuenta:



🌧️ Mantente en espacios seguros durante la lluvia

🚧 Evita zonas con acumulación de agua

🧹 Mantén limpios accesos y desagües

📲 Sigue avisos… pic.twitter.com/6LoedhHBqT — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 26, 2026

Debido al peligro de crecidas repentinas, la CNPC pidió a quienes viven cerca de arroyos, ríos o pendientes que vigilen cualquier cambio en su entorno, preparen una mochila de emergencia y eviten atravesar corrientes a pie o en automóvil. “No cruces zonas inundadas, sigue las indicaciones de las autoridades locales, mantente informado por canales oficiales”, señaló el organismo.

Con rachas de entre 30 y 70 kilómetros por hora, el pronóstico también contempla posibles caídas de árboles, ramas, postes y anuncios. Sonora tendrá las corrientes más intensas, aunque el fenómeno abarcará entidades del norte, centro, sur y sureste del país. Protección Civil recomendó asegurar objetos colocados en balcones o techos y mantener distancia de estructuras deterioradas.

Sobre el litoral del Pacífico, las autoridades anticiparon oleaje de dos a tres metros frente a Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. El mar de fondo producirá alturas de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California, así como frente a Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

Marinos, pescadores, prestadores de servicios y visitantes deberán atender las instrucciones de las capitanías de puerto, suspender actividades acuáticas cuando lo indiquen las autoridades y evitar rompeolas o playas expuestas al arrastre. La CNPC solicitó retirar embarcaciones menores hacia zonas seguras y recordó que cualquier emergencia debe reportarse al 911.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



CNPC emite alerta preventiva para Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas por condiciones meteorológicas adversas.



🔗 https://t.co/uiLZKASBrv pic.twitter.com/vvMdGRTjeN — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 26, 2026

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LMCT