Inaugura Sheinbaum nuevo hospital en Acapulco

La presidenta Claudia Sheinbaum (c.) y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado (de azul), ayer, en la inauguración del hospital en Acapulco.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó ayer la ceremonia de inauguración de la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en la colonia Costa Azul de Acapulco, en el cual se invirtieron más de tres mil millones de pesos.

“Llegamos para continuar y avanzar con la transformación”, dijo Sheinbaum, y presumió que, del 1 de octubre a diciembre de 2025 se inaugurarán 31 hospitales y 12 centros de salud, y están instalando equipos para garantizar el acceso a la salud como un derecho.

Destacó que el hospital inaugurado ayer fue iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero además es posible gracias a que el pueblo de México decidió continuar con la Cuarta Transformación. “El pueblo de México conquistó sus derechos y no hay marcha atrás en la Transformación de la vida pública de México”, enfatizó.

El Dato: Evelyn Salgado informó en su cuenta X que el hospital de Tlapa, fue un compromiso de @lopezobrador, quien inició la construcción con la venta del avión presidencial.

Visiblemente emocionada, la mandataria expresó: “Antes corrupción, privilegios, gobiernos para unos cuantos, el fondo es que hoy desde el presidente López Obrador, somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Y tenemos principios, tenemos causas, no llegamos al gobierno solamente para administrar seis años, llegamos para continuar y avanzar con la Transformación”.

Sheinbaum Pardo destacó que el nuevo nosocomio tendrá un acelerador lineal para atención del cáncer, equipo de resonancia magnética, sala de hemodinamia, quirófanos, 50 salas de hemodiálisis, 250 camas hospitalarias y 250 no hospitalarias —con un baño para cada dos camas hospitalarias— y estará totalmente equipado para atención de 30 especialidades.

Ante decenas de asistentes, resaltó que “los ocho quirófanos son algo excepcional… así que imagínense, inaugurar un hospital de este tamaño, de esta calidad, para el pueblo de Guerrero, sólo hace que tengamos el corazón feliz”.

El Tip: Senderos de Paz y Acapulco se transforma contigo están orientados a la reconstrucción de Guerrero tras los huracanes del 2025.

Como parte de su discurso, adelantó también que en septiembre iniciarán las Farmacias para el Bienestar, que estarán colocadas junto a las Tiendas Bienestar y en los Centros de Salud, y en donde las personas adultas mayores y con discapacidad podrán ir directamente a recoger sus medicamentos de manera gratuita.

Destacó además que, el programa de rescate “Acapulco se transforma contigo”, invirtió este año más de siete mil millones de pesos en obras de agua potable, drenaje, plantas de tratamiento, una planta de separación de residuos, y también en labores de limpieza e iluminación.

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado destacó que el Gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “prioriza la recuperación del sistema de salud” y añadió que con la inauguración del Hospital del ISSSTE, “Guerrero abre una nueva página de esperanza y justicia, no sólo para los derechohabientes, sino para todas las familias”.

31 Hospitales han sido inaugurados desde octubre pasado a la fecha

Antes, Sheinbaum Pardo inauguró la primera etapa del nuevo Hospital General de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, el cual brindará atención a cerca de 400 mil habitantes de 20 municipios de la región de La Montaña.

Con una inversión de dos mil 400 millones de pesos y una erogación de 650 millones adicionales en equipamiento, el nosocomio cuenta con más de 40 especialistas en diversas áreas, además de 25 consultorios de consulta externa, 90 camas censables y 50 no censables, así como un equipo multidisciplinario en Ginecología, Pediatría, Medicina Interna y Cirugía General. Se estima que cuando esté concluido, el hospital ampliará su capacidad de consultas de 16 mil a más de 45 mil al año.

Acompañada por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y por funcionarios federales y estatales, la Presidenta recorrió el centro médico, gracias al cual la población de La Montaña contará con los servicios de urgencias médicas, imagenología, laboratorio clínico, anatomía patológica, clínica de mama, endoscopia y áreas de hospitalización general y pediátrica, a través del IMSS-Bienestar.

Y en un tercer evento, por la tarde la Presidenta Sheinbaum dio el banderazo de salida al programa de rehabilitación “Senderos de paz” que, dijo, contó con una inversión de 110 millones de pesos para un total de 20 kilómetros.

En la ceremonia, que se realizó en la calle Juan Serrano, en Acapulco, la jefa del Ejecutivo, dijo que, tras los daños ocasionados por los huracanas Otis y John, la reconstrucción de la ciudad se realiza gracias al programa “Acapulco se transforma contigo”, que tiene como objetivo ayudar al municipio y al Gobierno del estado.

Presentan programa México Imparable

› Por Claudia Arellano

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa México Imparable, con el cual se pretende incrementar el turismo deportivo en el país y reconocer a las comunidades indígenas.

Lorena Ramírez, corredora mexicana rarámuri y maratonista, se presentó como embajadora de México Imparable, el proyecto que promueve las carreras en las comunidades originarias de todo el país y las vinculan con el turismo deportivo.

En conferencia, mencionó que México Imparable es un serial de carreras que se organizan desde la Conade y la Secretaría de Turismo, y buscan proyectar cultura con la participación activa de los pueblos originarios, promover el impacto social y el turismo comunitario.

La primer carrera se planea realizar en Palenque, Chiapas, el 14 de septiembre; la siguiente representará la cultura Maya con actividades de gastronomía, local, exhibiciones culturales y promover productos regionales. El 7 de diciembre será la tercer carrera en CDMX, con temática urbanista contemporánea. La siguiente será el 22 de marzo con la participación de la cultura zapoteca y mixteca.

Finalmente, en junio de 2026, aún fecha por confirmar, se hará una carrera en Chihuahua con temática principal de cultura rarámuri.

Durante la conferencia también estuvo presente Rommel Pacheco, Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien informó que el serial de carreras que se realizan desde la instancia a su cargo junto con la Secretaría de Turismo, “buscan proyectar cultura, participación activa de los pueblos originarios, promover el impacto social y el turismo comunitario”.

Para ofrecer mayores detalles de este programa la secretaria de turismo del país, Josefina Rodríguez Zamora, informó que la estrategia la implementa la Presidenta, ya que: “en turismo deportivo, también México está de moda”.

Más adelante la Presidenta Sheinbaum habló de la marca “Café del Bienestar” y el programa de tortillería, que dijo, buscan, como todos los sellos del Bienestar, apoyar la economía de las mujeres mexicanas en zonas indígenas: “Es un proyecto que apoya a las mujeres productoras.”

La mandataria anunció que uno de los objetivos de producir café del Bienestar es “principalmente apoyar a las mujeres y promover la producción del grano en las montañas de Guerrero”.

Asimismo, mencionó que pronto se incorporará “un nuevo programa para mujeres que se enfoque en tortillerías, para que el maíz criollo tenga un valor agregado” para las comunidades.