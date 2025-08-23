Marina incauta 1.5 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; hay 4 detenidos

La Marina decomisó más de 1.5 toneladas de droga en menos de 48 horas en operaciones recientes contra el crimen organizado.

En un lapso de 48 horas, la Secretaría de Marina logró dos golpes consecutivos al narcotráfico en aguas de Guerrero, con el aseguramiento de 1.5 toneladas de cocaína y la detención de cuatro presuntos responsables.

La acción más reciente ocurrió este sábado, cuando personal naval, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, interceptó una embarcación menor con cuatro tripulantes a bordo.

#Entérate



En funciones de Guardia Costera, aseguramos 601 kg de presunta cocaína #EnElMar, evitando que más de 1.2 millones de dosis llegaran a las calles. ⚓🇲🇽



Durante patrullajes marítimos y aéreos, personal naval detectó una embarcación menor con cuatro tripulantes y 20… pic.twitter.com/36NWFlFPE3 — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 23, 2025

Durante la inspección se localizaron 20 bultos tipo costalillas que contenían 600 paquetes confeccionados en plástico negro, con un peso aproximado de 601 kilos de cocaína.

De acuerdo con la Marina, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, junto con la droga asegurada, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Un día antes, el viernes, en otra operación marítima y aérea de vigilancia, la Armada de México logró interceptar un cargamento similar con un peso superior a 900 kilos de cocaína, que también era trasladado en costales sobre una embarcación ligera. En esa ocasión no se reportaron detenciones.

Resultado de las acciones de vigilancia marítima que realiza personal de @SEMAR_mx, en las costas de Guerrero se aseguraron 900 kilos de cocaína.

Con este decomiso suman más de 46 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar en la presente administración. pic.twitter.com/tqjd1tY5Lv — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 22, 2025

En conjunto, los decomisos suman 1.5 toneladas de cocaína aseguradas en aguas de Guerrero, lo que, según cálculos de la Marina, representa alrededor de un millón 203 mil dosis que no llegaron al mercado ilegal y una pérdida económica para los grupos delictivos estimada en 139.7 millones de pesos.

La institución recordó que en lo que va de la actual administración se han incautado más de 47 toneladas de droga en la mar, en operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre cuyo propósito es mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

