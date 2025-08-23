Todo el Edomex está con Claudia Sheinbaum, reafirma Horacio Duarte

Asamblea Legislativa en el Estado de México.

Todo el Estado de México está con la Presidenta Claudia Sheimbaum, reafirmó Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno tras asistir a un encuentro convocado en Toluca por Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

“Hemos planteado siempre apoyar, empujar, sin recato, las iniciativas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de esa manera mantener esta lógica de la Construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, señaló Horacio Duarte sobre las iniciativas presentadas por la mandataria, las cuales serán impulsadas en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión.

Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno del Estado de México. ı Foto: Cortesía

Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo, aseguró: “Estamos aquí para ser aliados firmes y garantizar que los propósitos trazados se conviertan en realidades para el bienestar del pueblo mexiquense”.

Además, informó que por unanimidad, se considerarán como prioritarias las propuestas de la Presidenta, destacando el combate al delito de extorsión.

Al evento también asistieron Luz María Hernández, dirigente estatal de Morena; así como diputadas y diputados federales de Colima, Hidalgo y Michoacán, quienes junto con el Estado de México integran la 5ta Circunscripción.

Horacio Duarte fue el único representante del llamado Grupo Texcoco en la reunión, ratificando así la presencia política de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

