Diputados comenzamos cierre de filas con la presidenta Claudia Sheinbaum: Ricardo Monreal

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró que las diputadas y los diputados de Morena ya iniciaron el cierre de filas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, explicó que “ahora con los recorridos que tengo con diputados, hablo en corto con ellos para ponernos de acuerdo en acciones en territorio, en búsqueda de opiniones positivas y de no dejar sola a la Presidenta”.

La presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Cuartoscuro

Monreal Ávila recordó que el Grupo Parlamentario de Morena arrancó en Puebla las reuniones en las cinco circunscripciones del país, con el objetivo de elaborar la agenda legislativa rumbo al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.

“Yo estoy reuniéndome con la bancada en cinco sedes. Ayer comencé en Puebla, mañana estoy en Guanajuato con la Segunda Circunscripción. Luego estaré el sábado en Toluca, el martes en Jalisco y el jueves concluimos en Chiapas la Quinta Circunscripción”.

Respecto al cambio en la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio de la Legislatura, el diputado señaló que es un tema que también está presente en las reuniones con sus compañeros legisladores.

“No hemos tomado una decisión de grupo, pero yo he emitido mi posición personal de que debe respetarse la ley, y que, como lo establece la norma, se debe respetar la rotación al partido que obtuvo el segundo lugar en las urnas o en la Cámara”, concluyó.

