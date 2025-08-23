Marinabús: Ruta, precio y TODO lo que debes saber del nuevo sistema de transporte de Acapulco

Ruta, costo y TODO lo que debes saber del Marinabús, nuevo medio de transporte en Acapulco, Guerrero.

Pese a los golpes que han asestado los huracanes Otis, Erick y John al puerto de Acapulco, el destino favorito de miles de mexicanos sigue vivo y en pie. Así, la ciudad guerrerense sigue reconstruyéndose y creciendo, ahora con un nuevo sistema de transporte, esta vez, que atraviesa las olas: el Marinabús.

El gobierno de Guerrero, encabezado por la mandataria Evelyn Salgado, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, inauguraron el sistema de transporte Marinabús, el cual será operado por la Secretaría de la Marina (Semar) y promete mejorar la conectividad del puerto de Acapulco, así como consolidarse como un nuevo punto turístico.

En Acapulco, Guerrero, la presidenta @Claudiashein inauguró el Marinabús, innovador sistema de transporte público que permite recorrer la bahía de forma rápida, segura y sustentable. También supervisó las obras de rehabilitación de Asipona.



Pero, ¿qué es el Marinabús? No es un nuevo sistema de transporte terrestre como el Acabús, sino que éste ¡avanza por el mar! Así que, cuando viajes en él, podrás desplazarte rápidamente entre dos de los puntos más importantes del puerto de Acapulco mientras disfrutas las increíbles vistas. Te contamos todo lo que debes saber de este nuevo medio de transporte.

¿Cuánto cuesta y por dónde pasa el Marinabús de Acapulco?

El Marinabús es un nuevo medio de transporte para el puerto de Acapulco, inaugurado este 23 de agosto por el Gobierno estatal y por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como explicaron la mandataria federal y estatal, el Marinabús es un sistema de transporte marino, operado por elementos de la Semar, que conecta dos puntos del puerto de Acapulco a través de embarcaciones.

En su primera fase, el Marinabús operará con embarcaciones con capacidad para entre 30 y 40 pasajeros y conectará Puerto Marqués con Jardín del Puerto (cerca del Malecón y del Zócalo de Acapulco). Esto es un recorrido de aproximadamente 10 kilómetros que, se estima, quedará completo en menos de 30 minutos.

Además, se ha informado que se prevé ampliar el recorrido con otras estaciones ubicadas en Cisi, Caleta y Acapulco Diamante, conforme avance el proyecto.

¿Y el costo? Un viaje en Marinabús, que conecta estos importantes sitios turísticos y a la vez ofrece vistas increíbles, tiene un costo de solo 30 pesos mexicanos. Lo anterior es considerablemente menor a los 200 o 300 pesos que cobra un ferry particular.

