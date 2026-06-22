Preocupación de AMLO era injerencia de EU en México, no declaraciones de ‘El Mayo’: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador estuviera preocupado por lo que el exlíder del Cártel de Sinaloa Ismael ‘El Mayo’ Zambada llegara a declarar ante el gobierno de Estados Unidos, tras ser capturado a mediados de 2024, como lo aseguró el exembajador de la unión americana, Ken Salazar, en el libro que próximamente lanzará.

De acuerdo con versiones dadas a conocer previo a la publicación, el exdiplomático norteamericano recibió informes sobre que a López Obrador le generaba una intensa preocupación la información que aquel gobierno pudiera obtener del narcotraficante, quien fue extraído de México y entregado a autoridades estadounidenses, derivado de un pacto que tuvieron con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’.

Aunque la mandataria pidió esperar a que la publicación del libro sea oficial y se verifiquen las declaraciones que allí vierta Salazar, negó que a su antecesor le preocuparan las declaraciones de ‘El Mayo’ ante Estados Unidos.

“Primero no sabemos lo que diga el libro porque es un adelanto… Hasta que no salga el libro no podemos decir exactamente qué es lo que dice”, dijo Claudia Sheinbaum este lunes en Palacio Nacional en su conferencia de prensa.

Comentó que entre las charlas de la gira de transición que tuvo con el exmandatario, éste dejó ver que, más bien, su preocupación era la intervención de alguna agencia estadounidense dentro del territorio nacional para concretar la captura del capo.

“De todas maneras, les puedo comentar que, si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, que platicamos en su momento en la gira de transición, era más bien la participación de alguna agencia del gobierno de los Estados Unidos en la captura de ‘El Mayo Zambada’ en México para llevarlo a Estados Unidos. No sé si se entiende. No tiene que ver con qué va a decir este personaje, cabeza de un grupo delictivo. No había preocupación de qué es lo que iba a decir”, sostuvo.

Recordó que esta captura y la falta de esclarecimiento respecto de la misma, fue lo que llevó a que se pausara la relación con el exembajador durante el sexenio pasado.

Remarcó que la inconformidad no fue por la detención en sí, sino con la participación de las agencias o autoridades directas de la administración estadounidense.

“No porque no debería de haber sido detenido, porque finalmente tenía también órdenes de aprehensión en México, sino con cuál fue la participación de alguna agencia o del gobierno de Estados Unidos, entonces estaba el presidente Biden en esa captura. Esa era su preocupación, en todo caso, por la injerencia y la violación a la soberanía en México”, dijo.

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FGR