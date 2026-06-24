Morenistas se vuelcan a las listas para disputar candidaturas del 27

La dirigencia nacional de Morena informó que el proceso de registro de aspirantes a las coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional avanza con una amplia participación de militantes y simpatizantes interesados en encabezar los trabajos políticos del movimiento rumbo a las elecciones de 2027.

En su segundo día de operación, el proceso interno continuó este martes con la participación de perfiles provenientes de Chihuahua, Guerrero y Colima, donde diversos actores políticos desfilaron ante la Comisión Nacional de Elecciones como parte del mecanismo acordado por los partidos aliados: Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); para definir a quienes encabezarán las coordinaciones estatales rumbo al proceso electoral de 2027.

El Dato: Concluido el proceso, el método definitivo para elegir a los coordinadores de los comités será la encuesta y evaluará la honestidad, trayectoria y cercanía ciudadana.

En el caso de Colima, una de las aspirantes registradas fue Rosa Bayardo, quien destacó la unidad existente al interior del movimiento en la entidad: “En Colima hay unidad y en eso vamos a trabajar, en fortalecerla. También nuestros aliados y aliadas de distintas fuerzas políticas saben que cuentan conmigo y que todos son muy importantes para el proyecto. Me siento muy respaldada por la persona que nos acompaña en el gobierno del estado”, declaró tras formalizar su postulación.

Por su parte, la también aspirante colimense, Griselda Valencia de la Mora, se pronunció sobre dichas declaraciones y llamó a mantener la imparcialidad durante el proceso interno.

37 inscripciones presenciales reportó la dirigencia de Morena

“Si ella (Rosa Bayardo) dijo que la respalda la gobernadora, pues ya ella tendrá que asumir la responsabilidad de sus declaraciones. Aquí estamos en un proceso interno donde prácticamente debemos tener imparcialidad todos y todas las concursantes. Todos los candidatos que venimos al registro”, enfatizó Valencia.

Más tarde arribó al recinto José Padilla, aspirante respaldado por el PT, quien rechazó que la contienda en Colima se reduzca a una disputa entre mujeres y pidió condiciones equitativas para todos los participantes: “Espero piso parejo. Cada quien tiene su trayectoria, su historia, y yo voy a poner en manos de los colimenses la mía, y creo que será la decisión de los colimenses”.

A diferencia de Morena, los partidos aliados optaron en esta ocasión por no presentar de manera presencial a la mayoría de sus aspirantes, aunque el registro digital permanece abierto para quienes decidan participar por esa vía.

Al ofrecer un balance de las actividades, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, calificó el desarrollo del proceso como exitoso, hasta el momento: “Lo que llevamos de registro del día lunes ha sido un proceso muy exitoso, con mucho entusiasmo. Las y los aspirantes y sus equipos han venido acá, a estas instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México, a registrarse para participar en este proceso político interno de nuestro movimiento y nuestra coalición”.

La dirigente nacional explicó que los registros continuarán durante toda la semana y concluirán el próximo sábado, conforme al calendario establecido por las fuerzas que integran la coalición.

Asimismo, informó que durante la primera jornada se concretaron 20 registros presenciales, mientras que la Comisión Nacional de Elecciones continúa con la contabilización de las solicitudes recibidas mediante la plataforma digital.

Uno de los momentos que llamó la atención durante la jornada fue la presencia de militantes del PVEM que acompañaron a Karen Castrejón durante su registro como aspirante a la coordinación estatal de Guerrero.

De acuerdo con cifras preliminares difundidas por Morena, durante este martes se contabilizaron 17 registros presenciales, cifra que podría aumentar una vez que se incorporen los registros realizados en línea.

Niegan que haya excepción a las reglas

| Por Claudia Arellano |

Previo al registro de aspirantes a las coordinaciones estatales, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena (CNE), Citlalli Hernández Mora, advirtió que no habrá excepciones a las reglas internas implementadas por el partido en materia de nepotismo.

La dirigente partidista señaló que la posibilidad de que se rompa la norma interna para permitir su participación en el proceso “no va a pasar”. Además, precisó que, aunque algunos legisladores cuentan con el derecho de registrarse, incluso en línea, como se ha especulado, la CNE revisará el cumplimiento de los requisitos establecidos, por lo que su eventual postulación podría ser desechado el próximo sábado durante la verificación de aspirantes.

El Tip: El 5 de febrero de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional para frenar el nepotismo y la reelección.

En el marco del proceso de registro de aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, la dirigente partidista señaló que este mecanismo constituye una etapa previa a la definición de candidaturas rumbo a los gobiernos estatales.

Ante la pregunta sobre la eventual solicitud de Félix Salgado Macedonio como aspirante a ser coordinador de Morena para Guerrero, mientras su hija ejerce un cargo, la presidenta de la CNE, Citlalli Hernández, aseguró que en la coalición: “No nos vamos a hacer la mala jugada de que algún militante de Morena se registre por otro partido sólo para tener otra regla”.

También aclaró: “Le tenemos todo el aprecio y el cariño, pero hay un requisito (contra el nepotismo) y los requisitos la CNE tiene que cuidarlos (…) hay diálogo con él; algunos esperan o que se enoje o que nosotros rompamos nuestras reglas. Adelanto que no va a pasar”.

Hernández Mora explicó que, una vez concluido el periodo de registro, la instancia a su cargo realizará la verificación de los expedientes para determinar que los aspirantes cumplan con el total de los lineamientos establecidos por el partido.

La dirigente guinda recordó que los estatutos del partido fueron reformados en mayo de 2025 para incorporar disposiciones que prohíben el nepotismo en las candidaturas a cargos de elección popular, por lo que una eventual postulación para suceder a un familiar directo en el mismo cargo contravendría las normas internas de Morena.

Por ello, indicó que, aunque algún personaje, incluso teniendo licencia, pueda ejercer su derecho a registrarse, corresponderá a la Comisión Nacional de Elecciones del partido determinar si cumple con todos los requisitos de elegibilidad, una vez que concluya la etapa de revisión de las solicitudes presentadas.

Hernández Mora detalló que, el nepotismo electoral, contemplado en el dictamen, ha sido “una práctica que ha minado la confianza en las instituciones y ha generado desigualdades en el acceso a los cargos públicos”.

Bajo esta lógica, respaldada por la Presidenta Sheinbaum Pardo, la iniciativa y el dictamen establecen que ninguna persona podrá postularse a un cargo de elección popular si en los últimos tres años ha tenido un vínculo familiar directo, ya sea de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco civil o por afinidad con quien ocupe el mismo puesto.