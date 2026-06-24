Niegan que haya excepción a las reglas

Previo al registro de aspirantes a las coordinaciones estatales, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena (CNE), Citlalli Hernández Mora, advirtió que no habrá excepciones a las reglas internas implementadas por el partido en materia de nepotismo.

La dirigente partidista señaló que la posibilidad de que se rompa la norma interna para permitir su participación en el proceso “no va a pasar”. Además, precisó que, aunque algunos legisladores cuentan con el derecho de registrarse, incluso en línea, como se ha especulado, la CNE revisará el cumplimiento de los requisitos establecidos, por lo que su eventual postulación podría ser desechado el próximo sábado durante la verificación de aspirantes.

El Tip: El 5 de febrero de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional para frenar el nepotismo y la reelección.

En el marco del proceso de registro de aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, la dirigente partidista señaló que este mecanismo constituye una etapa previa a la definición de candidaturas rumbo a los gobiernos estatales.

Ante la pregunta sobre la eventual solicitud de Félix Salgado Macedonio como aspirante a ser coordinador de Morena para Guerrero, mientras su hija ejerce un cargo, la presidenta de la CNE, Citlalli Hernández, aseguró que en la coalición: “No nos vamos a hacer la mala jugada de que algún militante de Morena se registre por otro partido sólo para tener otra regla”.

También aclaró: “Le tenemos todo el aprecio y el cariño, pero hay un requisito (contra el nepotismo) y los requisitos la CNE tiene que cuidarlos (…) hay diálogo con él; algunos esperan o que se enoje o que nosotros rompamos nuestras reglas. Adelanto que no va a pasar”.

Hernández Mora explicó que, una vez concluido el periodo de registro, la instancia a su cargo realizará la verificación de los expedientes para determinar que los aspirantes cumplan con el total de los lineamientos establecidos por el partido.

La dirigente guinda recordó que los estatutos del partido fueron reformados en mayo de 2025 para incorporar disposiciones que prohíben el nepotismo en las candidaturas a cargos de elección popular, por lo que una eventual postulación para suceder a un familiar directo en el mismo cargo contravendría las normas internas de Morena.

Por ello, indicó que, aunque algún personaje, incluso teniendo licencia, pueda ejercer su derecho a registrarse, corresponderá a la Comisión Nacional de Elecciones del partido determinar si cumple con todos los requisitos de elegibilidad, una vez que concluya la etapa de revisión de las solicitudes presentadas.

Hernández Mora detalló que, el nepotismo electoral, contemplado en el dictamen, ha sido “una práctica que ha minado la confianza en las instituciones y ha generado desigualdades en el acceso a los cargos públicos”.

Bajo esta lógica, respaldada por la Presidenta Sheinbaum Pardo, la iniciativa y el dictamen establecen que ninguna persona podrá postularse a un cargo de elección popular si en los últimos tres años ha tenido un vínculo familiar directo, ya sea de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco civil o por afinidad con quien ocupe el mismo puesto.