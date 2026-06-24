Líos con las visas

Con la novedad de que también mandatarios priistas andan en problemas relacionados con su visa para entrar a Estados Unidos. Y es que resulta que ahora el gobernador priista de Durango, Esteban Villegas, declaró a pregunta de reporteros: “Yo diría que sí tengo visa, sí tengo visa, ahorita están revisando por qué brincó una alerta amarilla la última vez que pasé”. También declaró el mandatario estatal que ya acudió al consulado para verificar el estatus del documento y que ahí lo pasaron a un cuartito donde le hicieron algunas preguntas. “Me dijeron: ‘Aquí está tu visa, no te la vamos a retirar, pero sí hay que resolver el tema de algo’. No sé, de algo como que a algunos los detienen cada vez que pasan por el aeropuerto, porque hubo un homónimo y te están deteniendo cada vez que pasas hasta que resuelves el tema de fondo, que es lo que yo estoy tratando de hacer con el consulado”, agregó. Nos recuerdan que no es el único que trae broncas con la posesión o en otros casos con la vigencia del documento. Así que atentos.