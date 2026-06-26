MC pide abrir centro de acopio en San Lázaro para apoyar a damnificados por sismos en Venezuela

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC) y secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Ballesteros, solicitó instalar de manera inmediata un centro de acopio en el Palacio Legislativo de San Lázaro para apoyar a las personas afectadas por los sismos de magnitud 7.5 y 7.2 registrados en Venezuela.
Ballesteros hizo un llamado para que el centro de acopio comience a operar hoy mismo, con el fin de recaudar víveres e insumos de primera necesidad destinados a las familias damnificadas.
“México va a apoyar a Venezuela y no nos vamos a soltar. El llamado, entonces, es que lo hagamos pronto, que empiece el centro de acopio hoy, y que nos pongamos también a ayudar”, declaró la legisladora.
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La diputada detalló que se requieren alimentos no perecederos y enlatados, agua embotellada, pañales, toallas sanitarias, productos de limpieza y cobijas. El espacio en San Lázaro permitiría canalizar la solidaridad de las y los mexicanos mediante la recolección de alimentos, artículos de higiene personal, medicamentos e insumos básicos.
Ballesteros pidió que todo el proceso de recepción, resguardo y entrega de los donativos se realice bajo estrictos criterios de transparencia, rendición de cuentas y en coordinación con las autoridades competentes y los organismos humanitarios encargados de atender la emergencia.
“No podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos estar indiferentes ante esta tragedia y ante el dolor que está sucediendo. Nosotros, como mexicanos, como chilangos, sabemos mejor que nadie lo que es vivir una tragedia ocasionada por temblor. Y también sabemos, como nadie, lo que es organizarse a pesar del gobierno, como lo hicimos en el terremoto del 85, en el 2017”, señaló.
La legisladora comparó la situación con la unidad mostrada durante el Mundial y llamó a replicarla ante la emergencia en Venezuela.
Con esta iniciativa, MC refrendó su compromiso con la ayuda humanitaria y convocó a las y los integrantes de la Cámara de Diputados, así como a la ciudadanía, a sumarse al esfuerzo de apoyo internacional.
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MSL