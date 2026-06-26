Cámara de Diputados instala centro de acopio para apoyar a damnificados en Venezuela

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que fue habilitado un centro de acopio en el recinto legislativo para recibir donaciones destinadas a las personas afectadas por la emergencia que se vive en Venezuela.

A través de sus redes sociales, el legislador hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria y contribuir con insumos para apoyar a las familias damnificadas.

“Queda habilitado el centro de acopio en apoyo a nuestras hermanas y hermanos de Venezuela. Personal de la Cámara de Diputados estará recibiendo donaciones en todos los accesos. Cada aportación cuenta y puede hacer la diferencia para quienes hoy más lo necesitan”, escribió Monreal.

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Queda habilitado el centro de acopio en apoyo a nuestras hermanas y hermanos de Venezuela. 🇻🇪

Personal de la Cámara de @Mx_Diputados estará recibiendo donaciones en todos los accesos. Cada aportación cuenta y puede hacer la diferencia para quienes hoy más lo necesitan.

¡Sumemos… pic.twitter.com/7J0ZE9zAUL — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 27, 2026

El también presidente de la Junta de Coordinación Política destacó que el personal de la Cámara de Diputados recibirá las donaciones en todos los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro, con el propósito de facilitar la participación de quienes deseen colaborar.

Asimismo, convocó a la población a solidarizarse con el pueblo venezolano ante la situación de emergencia que enfrenta, al señalar que “sumemos esfuerzos y hagamos de la solidaridad una acción”.

La instalación del centro de acopio busca reunir ayuda humanitaria para enviarla a las comunidades afectadas, en medio de las labores de atención y recuperación que se llevan a cabo en ese país.

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MSL