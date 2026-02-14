IMG Academy, escuela de élite en EU, es sancionada por admitir a hijos de líderes de cártel mexicano

IMG Academy, escuela deportiva de élite en EU, es sancionada por el Departamento del Tesoro tras admitir a hijos de integrantes de cárteles.

La IMG Academy, uno de los internados deportivos más prestigiosos de Estados Unidos, fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber admitido la inscripción de hijos de dos personas vinculadas a un cártel mexicano del narcotráfico sancionado por Washington.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, la sanción ameritó un pago de 1.7 millones de dólares por parte del colegio, el cual aceptó.

Aspecto de la IMG Academy. ı Foto: Wikimedia

La sanción fue anunciada por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), la cual determinó que la institución incurrió en 89 violaciones a las regulaciones federales contra el narcotráfico entre 2018 y 2022, entre ellas la inscripción de las citadas personas.

De acuerdo con el Tesoro, los padres de los estudiantes estaban designados como Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) bajo la Ley de Designación de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros por proporcionar apoyo financiero o servicios a una organización mexicana de tráfico de drogas.

While the rest of the country still might have several inches (or even feet) of snow, we don't mind the occasional cold day when it drops below 70º! ❄️ pic.twitter.com/CajHy9Xxf3 — IMG Academy (@IMGAcademy) February 11, 2026

Explicó que, durante varios años, estas personas realizaron pagos de colegiatura mediante transferencias de terceros en México y tarjetas de crédito, lo que les permitió evadir los controles para entrar al sistema financiero estadounidense pese a su inclusión en la lista de sanciones.

La dependencia sostuvo que IMG mostró un “desprecio temerario” por los requisitos de sanciones al no realizar verificaciones contra la lista SDN, pese a tener conocimiento de las transacciones.

Aunque la academia notificó las posibles infracciones cuando detectó la situación y cooperó con la investigación, OFAC ya había iniciado indagatorias.

En un posicionamiento enviado a medios locales, la institución aseguró que entre 2018 y 2022 no contaba con un programa formal de cumplimiento en materia de sanciones, pero que tras conocer el caso implementó un sistema integral basado en riesgo y reforzó sus controles internos.

Además, tras un cambio de propiedad en 2023, un nuevo director jurídico realizó una revisión exhaustiva de operaciones previas.

¿Qué es y por qué es prestigioso el colegio IMG Academy?

Fundada en 1978 como academia de tenis y convertida en un complejo multideportivo de élite en Bradenton, Florida, IMG Academy se ha consolidado como un semillero internacional de atletas que aspiran a ligas profesionales y programas universitarios de alto nivel.

Su reputación global y el alto costo de sus matrículas la han convertido en destino frecuente de familias de alto poder adquisitivo de distintos países.

De acuerdo con reportes extraoficiales, hijos de empresarios millonarios mexicanos estarían inscritos al colegio, o estarían relacionados de alguna forma con él. Sin embargo, no se conocen nombres de quiénes serían los integrantes connacionales de su matrícula.

Según el Tesoro estadounidense, este caso evidencia que el riesgo de sanciones “es transversal a múltiples sectores”, incluso en instituciones educativas con operaciones mayoritariamente domésticas.

