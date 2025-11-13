Departamento del Tesoro de EU se une a México en contra de casinos por lavar dinero del narco

El Departamento del Tesoro se unió al Gobierno de México para desarticular al grupo criminal organizado Hysa y numerosos establecimientos de juego en México involucrados en lavado de dinero vinculado a cárteles y una amplia gama de otras actividades delictivas en nuestro país y Europa.

En un comunicado oficial se detalló que esta acción coordinada es resultado de los recientes compromisos entre Estados Unidos y México -adquiridos durante la visita del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley- para colaborar más estrechamente en la lucha contra el narcotráfico y los delitos financieros conexos perpetrados por cárteles de la droga y otros grupos con sede en México.

“Estados Unidos y México colaboran para combatir el lavado de dinero en el sector del juego mexicano. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

“Agradecemos al Gobierno de México su firme colaboración en este esfuerzo”.

La OFAC sancionó hoy a 27 personas y entidades, y la FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero estadounidense debido a preocupaciones sobre lavado de dinero.

Sanciones de la OFAC contra el grupo de crimen organizado Hysa

El Grupo de Delincuencia Organizada Hysa (GDOH), integrado por los miembros de la familia Luftar Hysa , Arben Hysa , Ramiz Hysa , Fatos Hysa y Fabjon Hysa , ha utilizado su influencia, a través de inversiones o control sobre diversos negocios en México, incluidos casinos y restaurantes, para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Se cree que el GDOH opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades, se señala en el comunicado.

Luftar, residente entre México y Canadá, suele aparecer en los medios como un miembro destacado de la familia Hysa, concediendo entrevistas públicas sobre los negocios familiares en México y Europa. Luftar, Fatos, Arben y Fabjon han colaborado estrechamente con un ciudadano estadounidense para el lavado de dinero, incluyendo el traslado de grandes cantidades de efectivo desde México a Estados Unidos, donde la empresa de dicho ciudadano se utilizaba para el blanqueo. Luftar y Arben han utilizado una entidad con sede en Europa para enriquecerse mediante el blanqueo de fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes. Luftar también es propietario o director de varias empresas utilizadas por el Grupo de Coordinación de Operaciones Especiales (GCO).

Arben es propietario o director de varias empresas utilizadas por el HOCG en México. Arben también ha estado involucrado en el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo a Estados Unidos con fines de lavado de dinero, así como en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en México para lavar dinero del narcotráfico.

Ramiz ha estado involucrado en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en México como fachadas para el lavado de dinero procedente de la venta de narcóticos.

Fatos, junto con Luftar, Arben y Fabjon, participó en el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo a Estados Unidos con el fin de blanquear capitales. Fatos y Fabjon también utilizaron una entidad con sede en Europa para enriquecerse mediante el blanqueo de fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes.

Con la acción de hoy, la OFAC también tiene como objetivo a varias personas y entidades dentro de la red de HOCG. Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V. , con sede en México y propiedad de Arben, es fundamental para las operaciones de HOCG. El mexicano Gilberto López López funge como comisionado. La albanesa Eselda Baku (antes Eselda Hysa), hija de Ramiz y residente en México, forma parte de su junta directiva. Otras empresas afectadas por esta acción son:

Bliri SA de CV (México)

Cucina Del Porto SA de CV (México)

Diversiones Los Mochis SA de CV (México)

El Arte de Cocinas y Bebida SA de CV (México)

Entretenimiento Villahermosa SA de CV . (México)

Entretenimiento Y Espectaculos BCSA de CV (México)

Grupo Internacional Canhysamex SA de CV (México)

H Hidrocarburos SA de CV (México)

Hysa Forwarders SA de CV (México)

LH Pro-Gaming SA de CV (México)

LH Rental SA De CV (México)

Operadora Alejil SA De CV (México)

Operadora de Empresas LH SA de CV (México)

Procesadora de Alimentos Hs SA de CV (México)

Rosetta Gaming SA de CV (México)

Hysa Holdings Inc (Canadá)

Rosetta Gaming Inc (Canadá)

Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia)

