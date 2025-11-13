Lavan casinos con jubilados y amas de casa, revelan; al alza, alertas de ilícitos

De enero a septiembre de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibió 351 mil 236 avisos de actividades vulnerables o sospechosas de algún ilícito relacionados con juegos con apuesta, concursos o sorteos, contra 306 mil 592 recibidos durante el mismo periodo de 2024.

Significa que en este año hubo 44 mil 644 avisos de actividad sospechosa más vinculados con este tipo de negocios, es decir, un incremento de 14.5 por ciento.

El Dato: El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó una “persecución política” contra empresarios tras la suspensión de operaciones de 13 casinos.

De acuerdo con la UIF, este tipo de advertencias se dan cuando el monto del acto u operación, en este caso, las transacciones por juegos con apuesta, concursos o sorteos, sea igual o superior a 72 mil 975.30 pesos.

En promedio, de enero a septiembre de 2025 se realizaron en México mil 286 actos sospechosos al día en juegos de azar.

El pasado martes, el Gobierno anunció la suspensión de operaciones de 13 casinos físicos y virtuales por presuntas operaciones de lavado de dinero y evasión fiscal, detectadas mediante una investigación conjunta entre la SHCP, el Gabinete de Seguridad y la UIF, con el apoyo de agencias internacionales como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó ayer que los establecimientos operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México y mantenían flujos financieros hacia el extranjero, en particular Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos.

La investigación reveló patrones complejos de simulación fiscal y dispersión de recursos, a través de los cuales los casinos reportaban operaciones en efectivo y declaraciones en ceros, mientras enviaban montos millonarios al extranjero a través de plataformas no supervisadas para ocultar el origen de los recursos.

La procuradora fiscal de la Federación, Gisel Galeano, explicó que los casinos operaban mediante el robo o uso fraudulento de datos bancarios de jóvenes, estudiantes, amas de casa y jubilados, quienes eran utilizados sin saberlo para mover dinero ilícito.

Las personas recibían tarjetas prepagadas o códigos premiados para usarlo en casinos, pero no recibían ganancias: el dinero era enviado al extranjero.

Frente a esta situación, las autoridades mexicanas anunciaron el inicio de una etapa de prevención, donde la UIF y otras dependencias implementarán mecanismos de protección temprana que involucran modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales que permitirán encontrar conductas inusuales antes de que causen mayor daño.

La Presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que las leyes relativas a la operación de casinos en México no están actualizadas, en particular para los casinos en línea, por lo que debe haber una revisión legislativa para que todos los establecimientos cumplan con los ordenamientos.

“Entonces, la normatividad para los casinos digitales tiene que actualizarse, porque cuando se hizo la ley no existía la manera que existe hoy, esta manera de apostar. Tiene que regularse, porque, si no, se presta justamente al lavado de dinero”, dijo.

Arely Pascoe Vega, experta en el derecho de juegos de azar, conocido como Gaming & Gambling, señaló que la ley actual no contempla la modalidad de apuestas digitales, lo que genera un vacío legal que facilita el uso de estos espacios para actividades financieras ilícitas.

“Los casinos digitales han crecido sin una regulación acorde con su expansión, lo que ha llevado a un aumento en la preocupación por el lavado de dinero y la seguridad financiera”, dijo.

La abogada dijo que la proliferación de los casinos en línea se ha dado en buena medida por las restricciones a los casinos físicos, a los que se les prohibió el uso de máquinas tragamonedas y se les impuso un límite en la duración de los permisos, de 25 a 15 años.

También advirtió que otro de los impactos en la falta de regulación es el tráfico de drogas y otras actividades criminales; los casinos, dijo, pueden ser un canal ideal para el trasiego, la explotación de personas vulnerables y hasta el financiamiento de actividades terroristas.

¿Cómo operaba?

La investigación detectó el siguiente patrón de esta red financiera irregular en las casas de apuestas.

Ingreso del dinero en efectivo. Los recursos provenientes de actividades ilícitas se introducían al casino mediante compras masivas de fichas o el pago de servicios simulados, como consultorías o donativos para incorporarlos al sistema financiero. Uso de empresas fachada y transferencias. Posteriormente, el dinero se movía entre empresas simuladas y múltiples cuentas bancarias; también se realizaron transferencias internacionales destinadas a proveedores o intermediarios, con el fin de dificultar el rastro del origen de los recursos. Intermediarios de bajo perfil. Estas redes empleaban intermediarios como estudiantes, personas con ingresos bajos o sin actividad económica identificable para realizar movimientos que simulen operaciones legítimas, reduciendo así el riesgo de detección. Retorno del dinero al beneficiario. Finalmente, los recursos regresaban a los beneficiarios originales a través de cheques, pagos por supuestos servicios o compras verificables, dando apariencia de ingresos lícitos.

El esquema de lavado ı Foto: Especial

Por cada dos casinos hay una universidad pública

› Por Yulia Bonilla

De acuerdo con la data del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, existen cinco mil 256 casinos y otros espacios del tipo, registrados como unidades económicas, una cifra mayor a las dos mil 781 universidades públicas reportadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) al cierre del ciclo escolar 2024-2025.

El contraste en estas cifras ha alimentado el debate público y político sobre las restricciones de los jóvenes a este tipo de negocios o centros de entretenimiento y que su existencia alimenta el acceso de estudiantes a entornos viciados por la criminalidad.

Un análisis del Servicio de Investigación de la Cámara de Diputados atribuyó a los casinos la aparición o incremento de problemáticas de inseguridad, criminalidad y actos delictivos, como el lavado de dinero o la aparición de mafias.

El Tip: Según la Secretaría de Economía, el sector de casinos, loterías y juegos de azar generó más de 164 mil mdp en el 2.o semestre de 2024.

“Estos problemas se asocian a otras problemáticas sociales, como el vicio, la prostitución y el ocio y se relacionan con ciertas problemáticas patológicas de los individuos, como deudas de juego, suicidios, delincuencia común y adicción al juego, formándose fenómenos sociales complejos”, indica.

Actualmente, las entidades que concentran la mayor cantidad de espacios como casinos, loterías y juegos de azar son la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán.

En este contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró ayer que uno de los objetivos del sexenio es incrementar la oferta educativa para evitar que los jóvenes se involucren en actividades ilícitas.

“Además de lo que ya existe, de la Beca Benito Juárez, de los apoyos que se dan, de las Universidades Benito Juárez, de Jóvenes Construyendo el Futuro, queremos construir más escuelas. Y que en la escuela también haya deporte, que haya cultura y que estén cerca de donde viven los jóvenes. Yo pregunto en los mítines: ‘¿Qué es mejor, que los jóvenes estén en la calle o en la escuela?’. Todos, obviamente, contestan: ‘En la escuela’, dijo.