Trump insiste en que ‘los carteles gobiernan México’ y reitera amenazas de intervención

El presidente Donald Trump desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca, el miércoles 1 de abril en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a asegurar este viernes que los cárteles del narcotráfico “gobiernan México”, apenas dos días después de advertir que si el país vecino no hace “su trabajo” para combatir a los grupos criminales, Washington podría actuar por cuenta propia.

Durante un acto realizado en la Casa Blanca con motivo del Día de la Madre, el mandatario republicano afirmó que su administración ha logrado reducir en un 97 por ciento el tráfico de drogas por vía marítima; sin embargo, sostuvo que los estupefacientes continúan ingresando a territorio estadounidense principalmente por la frontera con México.

“Verán cómo continúa bajando el tráfico transfronterizo, aunque las drogas están llegando a través de México principalmente. Tenemos un problema porque los carteles gobiernan México, y nadie más. Son los carteles, simplemente, quienes gobiernan”, declaró Trump.

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🚨El presidente de Estados Unidos, no quita el dedo del renglón e insiste en que México está gobernado por cárteles de la droga.



“Los carteles gobiernan México. Ese veneno mata cientos de miles de estadounidenses al año. Ya resolvimos el tema por mar y ahora lo vamos a hacer… pic.twitter.com/X3XY6iluTn — Irving (@IrvingPineda) May 8, 2026

El presidente estadounidense también lanzó críticas contra su antecesor, Joe Biden, a quien acusó de mantener una política permisiva en la frontera sur de Estados Unidos.

“Yo no les digo fronteras abiertas, les digo fronteras estúpidas. Gente estúpida las puso ahí”, expresó el republicano, al responsabilizar a la pasada administración de permitir el ingreso de criminales al país.

Las declaraciones de Trump se suman a una serie de señalamientos realizados en meses recientes, en los que ha sostenido que México se encuentra bajo el control de los grandes grupos del narcotráfico.

Sus dichos han generado tensión diplomática, especialmente luego de que esta misma semana reiterara la posibilidad de intervenir militarmente en territorio mexicano para combatir a los cárteles.

Estas declaraciones coinciden con las tensiones bilaterales después de que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuera acusado ante un tribunal federal estadounidense de delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.

El gobernador, miembro de la bancada de Morena, figura en la misma causa penal junto a otros nueve funcionarios, quienes enfrentarían procesos por presunta colaboración con organizaciones criminales.

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MSL