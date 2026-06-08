Richard Gere, actor de Hollywood, elogia a Claudia Sheinbaum

El actor estadounidense Richard Gere aplaudió la gestión de Claudia Sheinbaum como Presidenta de México y la calificó como una líder real, a comparación de lo que se vive en su país con Donald Trump.

“Tu presidenta Sheinbaum es una persona diferente. Parece ser muy directa, inteligente, científica, empírica, quiere la verdad, se comunica bien y con habilidad. Así que tienen un líder en México muy superior a lo que tenemos en los Estados Unidos”, afirmó Richard Gere en entrevista para el diario mexicano El Universal.

En cambio, Richard Gere aseguró que Estados Unidos vive otra situación con Donald Trump como su presidente:

“El presidente que tenemos en los Estados Unidos ahora mismo está infectado con una enfermedad que lo hace mentir constantemente”, agregó Richard Gere.

Richard Gere regresa como Bosko en la segunda temporada de The Agency, serie en la que dirige la estación de la CIA en Londres, puesto en el que debe jugar muy bien con “la verdad”.

Bosko es un tipo que comprende los traumas y los dilemas que enfrentan sus subordinados, así como la presión psicológica a la que están expuestos.

Richard Gere considera este uno de los puntos fuertes que expone su personaje y que sirve de ejemplo no solo en la serie de Paramount, que estrena este 21 de junio, sino en el mundo real, sobre todo en cargos políticos como el de Donald Trump.

“Parte de la verdad también es ser habilidoso. Algunas personas no pueden procesar la verdad desvanecida, vivimos en un siglo en el que incluso la verdad simple y directa está siendo corrompida”, dijo al diario mexiquense.

Parte del conflicto de la serie se desarrolla en el medio oriente, región que desde hace mucho vive conflictos en los que Estados Unidos ha intervenido directamente de la mano de su actual presidente, asunto con el que el actor reafirma su punto de vista sobre su presidente.

Para Richard Gere, Trump parece seguir ciegamente la Doctrina Monroe, mejor conocida como Destino Manifiesto, una ideología del siglo XIX que justificó la expansión territorial de Estados Unidos hacia el oeste asegurando que estaba divinamente elegida para hacer expandir territorio, democracia y cultura por todo el continente americano, presentándolo como un mandato incuestionable, solo que a escala global, lo que para el actor se resume en ser un bully.

“Tenemos a un presidente que es completamente incompetente y parece que no tiene ni un poco de empatía humana. Es un bully, pero ni siquiera uno interesante, parece que no hay ninguna inteligencia ni estrategia detrás de lo que hace”.

Pero el mundo, agrega Gere, es un lugar muy impredecible para ser un bully.

“Solo puedes salirte con la tuya si eres supremamente poderoso, sin embargo, este Trump no es supremamente poderoso, es solo un hombre”.

Mientras continúa trabajando en proyectos como esta serie de Paramount+, Richard Gere ve al mismo tiempo una luz de esperanza en las elecciones intermedias de Estados Unidos, en las que, considera, será el momento para el pueblo de poner un freno a la locura de su dirigente.

“Hasta que tengamos las elecciones medias en los Estados Unidos seremos capaces de detener algunos de sus peores impulsos, porque la Casa de Representantes no va a contradecir lo que dice, hasta entonces probablemente estaremos luchando con más locura; espero que en noviembre las cosas cambien y él tendrá algunas restricciones”, explica.

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FGR