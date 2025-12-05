Richard Gere reconoce a la presidenta Sheinbaum: Es ‘increíble’ por cómo aborda a Trump, asegura

El actor estadounidense Richard Gere reconoció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien se refirió como una mandataria “increíble” por la forma en la que ha abordado las diferencias con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien, a su vez, llamó uno de los “tipos malos” del mundo.

Durante una charla en el marco de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2025, acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, Gere aseguró que el mundo contemporáneo enfrenta diversos retos debido al poder que, dijo, ostentan los “tipos malos” del mundo, entre quienes se refirió a Trump.

A propósito, dijo que la presidenta de México es una persona “increíble” por la forma en la que ha abordado al mandatario estadounidense, por lo que pidió dedicarle los aplausos del público a ella.

TE RECOMENDAMOS: Nuevo marco normativo Gobierno agradece a legisladores por aprobar nueva Ley de Aguas

“Los malos del planeta nos están desafiando a defender lo que realmente somos y el mundo en el que realmente queremos vivir y dejar a nuestros hijos y nietos. Como estadounidense estoy muy avergonzado del presidente que tenemos… Es un desafío para todos nosotros, y su presidenta es increíble, por la forma en que ha lidiado con este tipo, así que le aplaudo a ella”, dijo Gere, en la FIL Guadalajara.

Richard Gere extendió su fuerte crítica a Trump al asegurar que el mandatario estadounidense “no es alguien que tenga inteligencia emocional”, y reiteró el llamado a “no permitir que los tipos malos sean nuestros representantes en el mundo”.

Incluso, Gere aseguró que Trump no es el único de los tantos “malos jugadores” del panorama internacional que suponen un “reto” a los valores del mundo, y nombró también a Viktor Orban, primer ministro de Hungría; Vladimir Putin, presidente de Ucrania, y Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

“Tenemos a tantos malos jugadores en el planeta ahora mismo, con enorme poder. Y desde nuestro punto de vista, y probablemente el de muchos de los que estamos aquí, ellos están del lado incorrecto de la historia, del lado incorrecto del presente y del futuro”, dijo Gere.

“Por eso es un reto para nosotros levantarnos y ser responsables”, abundó.

Gere y la canciller mexicana Alicia Bárcena abordaron temas como la responsabilidad global de impulsar valores de paz e inclusión, así como la necesidad de seguir impulsando políticas en favor del cuidado del medio ambiente.

Por otro lado, no es la primera vez que una personalidad del mundo del espectáculo reconoce a la presidenta Claudia Sheinbaum. Otras figuras como Shirley Manson, Billie Eilish y Jamie Lee Curtis han expresado elogios a la mandataria mexicana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am