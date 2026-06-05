Mañanera de Sheinbaum: 5 de junio del 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum participa cada mañana, de lunes a viernes, en la Conferencia del Pueblo, también conocida como Mañanera, en donde, acompañada de su gabinete, brinda información actualizada sobre los temas más relevantes de la agenda nacional.

Después de presentar los avances de su Gobierno, la mandataria federal participa en un ejercicio circular con la prensa, en donde responde dudas y cuestionamientos sobre asuntos nacionales e internacionales.

Se espera que este jueves 5 de junio aborde cuestiones como la investigación de Estados Unidos contra Alfonso Durazo, el avance de las negociaciones con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y los preparativos para que México reciba la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol.

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