¿Cuándo y por qué Richard Gere va a estar en la FIL de Guadalajara 2025?

Richar Gere participará en la FIL Guadalajara 2025, quien compartirá su experiencia y reflexión en torno al cuidad de la naturaleza con una conferencia que forma parte de la sección FIL Pensamiento.

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara informó que contarán con la participación de Richard Gere, quien compartirá “una reflexión sobre la custodia compartida del planeta y la urgencia de escuchar a la naturaleza y a las comunidades.”

La FIL señaló que la voz de Richard Gere es reconocida por su activismo, por lo que participará en “Compasión en acción: una custodia compartida del planeta que deja que la naturaleza y la comunidad nos muestren el camino”

Richard Gere estará en la FIL de Guadalajara el jueves 4 de diciembre en el Auditorio Juan Rulfo ubicado en la planta baja de la Expo Guadalajara desde las 19:30 horas hasta las 20:50 horas.

¿Quién es Richar Gere?

Richard Tiffany Gere es un actor estadounidense que nació en Filadelfia en 1949, y además de ser un actor reconocido por sus participaciones en películas como Gigolo americano (American Gigolo), Reto al destino (An Officer and a Gentleman) y Mujer bonita (Pretty Woman), también fue conocido como músico, compositor y gimnasta.

Richar Gere ha sido reconocido por su trayectoria como actor, por lo que recibio el Premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián del 2007, y también el premio Golden Icon Award en 2012 en la octava edición del Festival de Cine de Zurich.

En 2018 contrajo matrimonio con la activista española Alejandra Silva, con quien realizó un documental para luchar contra la falta de hogar de España titulado “Lo que nadie quiere ver” que se está presentando en los cines de Madrid.

Richar Gere en Mujer Bonita ı Foto: Especial

¿Por qué Richard Gere va a estar en la FIL Guadalajara 2025?

Además de ser un actor, Richard Gere también es conocido como un activista social y político, pues ha colaborado con diversas organizaciones no gubernamentales (ONG), e incluso se sumó e 2019 a una misión de rescate para brindar apoyo a migrantes del mediterraneo.

En 1993 Richard Gere emitió una fuerte crítica en contra de la ocupación de China en el Tíbet durante la gala de los Óscar, por lo que estuvo vetado tanto del país asiático como del evento de Hollywood por varios años.

Asimismo, el activista también ha emitido criticas contra Matteo Salvini, quien era ministro italiano de interior, y durante su cargo politico no permitía que un barco de rescate de migrantes llegara a Italia.

Richard Gere durante la premiación de los Óscar en 1993 ı Foto: Captura de pantalla