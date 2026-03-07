AMLO es internado en Hospital General Militar, reporta el periodista Jorge Fernández Menéndez

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estuvo internado en Hospital General Militar por una afección cardiaca, reportó este sábado el periodista Jorge Fernández Menéndez.

“El ex presidente @lopezobrador_ está internado en Hospital General Militar por una afección cardiaca”, escribió el periodista en redes sociales.

El ex presidente @lopezobrador_ está internado en Hospital General Militar por una afección cardiaca — Jorge Fernández Menéndez (@J_Fdz_Menendez) March 7, 2026

Minutos más tarde, Jorge Fernández Menéndez detalló que AMLO ya no está en el Hospital.

“Checo en el hospital y el ex presidente @lopezobrador_ no está internado pero puedo confirmar q estuvo internado y q está delicado de un tema cardiaco”, escribió el comunicador

Checo en el hospital y el ex presidente @lopezobrador_ no está internado pero puedo confirmar q estuvo internado y q está delicado de un tema cardiaco — Jorge Fernández Menéndez (@J_Fdz_Menendez) March 7, 2026

Desde que concluyó su gobierno para dar paso a Claudia Sheinbaum, López Obrador se retiró de la vida pública y política el 30 de septiembre de 2024.

