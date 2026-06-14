México realiza primer trasplante de hígado pediátrico con robot Da Vinci en Centro Médico Naval

Médicos navales e internacionales coordinaron esfuerzos en el CEMENAV para salvar la vida de una paciente pediátrica.

El Centro Médico Naval (CEMENAV), perteneciente a la Secretaría de Marina, realizó con éxito el primer trasplante hepático de donante vivo relacionado con hepatectomía asistida por robot dentro de sus instalaciones.

El procedimiento fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) y la Secretaría de Marina mediante el Centro Médico Naval, en coordinación con médicos especialistas internacionales líderes en el trasplante de órganos asistido por robot, siendo un parteaguas en el intercambio de conocimientos en procedimientos de alta complejidad.

Este procedimiento representa un hito en la cirugía de trasplante al fortalecer el uso de tecnología de alta especialidad en el sistema de salud y destaca a México como referente al incorporar herramientas innovadoras que permiten mayor precisión quirúrgica, menor invasión y favorecen una recuperación más rápida para el donador.

Asimismo, este avance refleja el compromiso de las instituciones del Estado mexicano por impulsar la innovación tecnológica en los servicios de salud, mejorar sus capacidades, fortalecer la cooperación interinstitucional y ampliar el acceso a procedimientos médicos de alta especialidad en beneficio de la población y en este caso de los pacientes pediátricos.

Alianza entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Salud coloca al país a la vanguardia en cirugías de alta complejidad. ı Foto: Centro Médico Naval

Este logro es resultado de la suma de esfuerzos, la coordinación efectiva y la colaboración multidisciplinaria, que permiten seguir avanzando hacia un sistema de salud más resolutivo, moderno y centrado en las personas.

Con la cooperación institucional en procedimientos de alta complejidad, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Marina contribuyen en beneficio de la población mexicana, con firme anhelo de servicio.

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