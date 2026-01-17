Destaca IMSS cirugías robóticas oncológicas

Zoé Robledo, director general del IMSS y Alfredo Ramírez, gobernador de Michoacán, en la toma de protesta del Comité Ciudadano, ayer.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó durante 2025 un total de 1.7 millones de cirugías, además de 29 millones de consultas de especialidad y 104 millones de citas de medicina familiar; acciones que han permitido avanzar en la atención del rezago médico y reducir los tiempos de espera para la derechohabiencia.

En conferencia el director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que para mejorar de manera sostenida los servicios de salud es indispensable mantener la inversión en infraestructura y tecnología médica de vanguardia.

Además, subrayó que una de las inversiones más relevantes del IMSS es el robot quirúrgico Da Vinci, que opera desde hace tres años en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

El Dato: Los avances de Tu IMSS en el Plan Integral de la Zona Oriente del Edomex en 2025 incluyen el estreno de la UMF 93, rehabilitación de 9 hospitales y 28 UMF en 10 municipios.

Detalló que, desde su inauguración en octubre de 2022 hasta la fecha, se han realizado 982 cirugías robóticas en pacientes con diversos tipos de cáncer; lo que ha permitido reducir complicaciones, acortar tiempos de recuperación y mejorar los pronósticos clínicos.

Zoé Robledo agregó que el robot Da Vinci es operado por 20 médicos especialistas certificados en cirugía robótica, y que su uso no sólo fortalece la atención médica especializada, sino también contribuye a la formación de galenos residentes y al impulso de la investigación científica dentro del IMSS.

El titular del Seguro Social afirmó que estas acciones forman parte de la estrategia institucional para consolidar un sistema de salud más eficiente, moderno y con mayor capacidad de respuesta a las necesidades de la población asegurada.

El instituto informó este viernes que, como parte del Plan Michoacán, se construye un nuevo hospital en Morelia, el cual contará con 260 camas censables y no censables, así como 54 especialidades médicas, con el objetivo de fortalecer la atención médica en la entidad.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, y el gobernador de Michoacán encabezaron la toma de protesta del Comité Ciudadano que dará seguimiento a la construcción de este nosocomio, el cual se ubica en la zona de Villas del Pedregal, una de las áreas con mayor crecimiento poblacional de la capital michoacana.

Durante el acto, Robledo Aburto destacó que esta obra forma parte de las 41 acciones que el IMSS impulsa en la entidad dentro del Plan Michoacán, estrategia integral que contempla el fortalecimiento, ampliación y rehabilitación de la infraestructura médica y social en el estado.

“El nuevo hospital no sólo ampliará la capacidad hospitalaria, sino permitirá acercar servicios médicos especializados a miles de familias que tienen que trasladarse a otras unidades”, dijo Zoé Robledo.

Añadió que el proyecto responde a una planeación a largo plazo que busca garantizar el acceso efectivo a la salud, con instalaciones modernas, personal capacitado y equipamiento de alta especialidad.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció la coordinación entre el gobierno federal y el IMSS para concretar obras estratégicas que atienden una demanda histórica de servicios de salud en la entidad, especialmente en la zona metropolitana de Morelia.

El Comité Ciudadano tiene la función de acompañar y vigilar la ejecución del proyecto, al promover la transparencia y la participación social en la construcción.

Con ella, el IMSS busca mejorar la cobertura médica, reducir la saturación hospitalaria y avanzar en el sistema de salud.